O paylaşımlar Cansu Dere’yi çileden çıkardı! Mahkemeye taşıdı!

SEZEN AKSU'YA DA YAPTILAR

Dilekçede bir başka müvekkilleri olan Sezen Aksu'nun da benzer bir durumla daha önce karşı karşıya kaldıklarını belirten avukatlar, 'Sezenablanız' ve 'sezenablan' gibi parodi hesapların erişimi için daha önceden başvıuruda bulunduklarını ve erişim engeli aldıklarını söylediler. Söz konusu talep sonrası hakimlik ünlü oyuncunun talebini reddetti.