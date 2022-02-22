O paylaşımlar Cansu Dere’yi çileden çıkardı! Mahkemeye taşıdı!

Ünlü oyuncu Cansu Dere, sosyal medya platformu İnstagram'da bulunan bir sayfanın kendi adına yorumlar yazarak paylaşımlarda bulunduğunu ifade ederek harekete geçti. Cansu Dere 'Magazintrendi' isimli bir sayfada hakkında paylaşımlar yapıldığını öğrendi. Yapılan paylaşımlar sanki ünlü oyuncunun açıklaması gibi kamuoyuna sunulunca Dere, avukatları aracılığıyla sahte paylaşımlar hakkında adliyeye başvurdu.
'PAYLAŞIMLAR SAHTE BANA AİT DEĞİL'
Cansu Dere'nin avukatları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine İnstagram sayfasında bulunan sahte içeriklerin erişime engellenmesi için dilekçe verdi. Dilekçede İnstagram kullanıcısının parodi bir hesap altında kendi siyasi eleştirilerini ve görüşlerini içeren paylaşımlarda bulunduğunu, ancak paylaşımlarda özellikle Cansu Dere'nin fotoğrafının da paylaşılıp açıklamayı oyuncunun yaptığı izlenimi verildiği anlatıldı.
KAMUOYUNU YANLIŞ YÖNLENDİRİYORLAR
Söz konusu paylaşımlarda ifade edilen açıklamaların kendisine ait olmadığını belirten Cansu Dere, parodi hesabın paylaşımı sonrası kamuoyunun paylaşımları kendisin yaptığını düşündüklerini ve yanlış yönlendirildiklerini belirtti. Ünlü oyuncunun avukatları İnstagram hesabndan yapılan sahte paylaşımların erişime engellenmesini talep etti.
SEZEN AKSU'YA DA YAPTILAR
Dilekçede bir başka müvekkilleri olan Sezen Aksu'nun da benzer bir durumla daha önce karşı karşıya kaldıklarını belirten avukatlar, 'Sezenablanız' ve 'sezenablan' gibi parodi hesapların erişimi için daha önceden başvıuruda bulunduklarını ve erişim engeli aldıklarını söylediler. Söz konusu talep sonrası hakimlik ünlü oyuncunun talebini reddetti.