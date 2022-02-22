İrem Derici aşkını ilan etti: Zayıfladım 38 beden oldum çünkü aşığım

Ünlü popçu İrem Derici
, Kartepe
'de konser verdi. Sahne öncesi gazetecilerle konuşan Derici, kazandığını hep işine harcadığını belirterek "Gözlüğüm 99 TL, kürküm sahte" dedi. Ünlü şarkıcı Cem Belevi
ile ilişkisiyle ilgili sorulara da, "Daha ne yapayım, karlara sevdiğimi mi yazayım. Gerçekten çok seviyorum" diyerek aşkını ilan etti.
Zayıfladığı görülen şarkıcı, "Sadece aşık olunca kilo veriyorum. 38 beden oldum. Çünkü aşığım" dedi. Ünlü popçu konserinde ise şarkısı 'Tektaş'ın hikayesini sevenleriyle paylaştı: "2017'de tektaş 30 bin TL'ydi, onun parasıyla şarkının sözü, müziği, aranjesi hepsini yaptırdım. Şarkı da bana uğurlu geldi. Parmağıma takamıyorum ama şarkımı 100 milyon kişi izledi."