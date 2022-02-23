‘Buse’nin işi vardı o yüzden bakıcılarla geldik’

SON günlerde eşi Buse Varol
'la boşanacakları iddia edilen şarkıcı Alişan
, önceki gün çocukları ve onların iki bakıcısıyla birlikte Levent
'te görüntülendi. Rahmetli kardeşi Selçuk Tektaş
'ın çocuklarını okuldan almaya geldiği öğrenilen Alişan, oğlu Burak'ın ufak bir kaza geçirip düştüğünü, sağ gözünün altında morluk oluştuğunu belirtti. Kızı Eliz'i kucağından indirmeyen sanatçı, bir ara çocuklarıyla oynadı. Alişan, "Buse'nin işi vardı, o yüzden bakıcılarla geldim" dedi. Ünlü sanatçı, boşanma haberleriyle ilgili de "O konuları konuşmayalım, teşekkür ederim" dedi.