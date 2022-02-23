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Giriş Tarihi: 23.2.2022

Oyuncu Ceren Yılmaz: Arabamdaki takıyı vale çaldı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Oyuncu Ceren Yılmaz: Arabamdaki takıyı vale çaldı

Oyuncu Ceren Yılmaz gittiği mekanda pırlanta bilekliğinin kolunda olmadığını fark edince güvenliğe başvurdu. Kamera kayıtlarında bilekliğin inerken araca düşürüldüğü tespit edildi. Ancak bilekliği araçtan valenin aldığı ortaya çıkınca dava açıldı

Ceren Yılmaz, Sarıyer'de lüks bir mekana gitti. Arkadaşlarıyla eğlenen genç oyuncu, bir süre sonra pırlanta bilekliğinin kolunda olmadığını fark etti. Yılmaz, güvenliğe durumu bildirince kamera kayıtları incelendi.



Oyuncunun otomobilini park ettiği sırada bilekliğini araçta düşürdüğü tespit edildi. Mekanın valesi İsmet Ö., önce bilekliği görmediğini söyledi ama durum savcılığa yansıyınca uzlaşmak istedi. Ünlü oyuncu, uzlaşmayı reddedip valeden şikayetçi oldu. Vale İsmet Ö.'nün 3 yıla kadar hapsi isteniyor.
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Oyuncu Ceren Yılmaz: Arabamdaki takıyı vale çaldı
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