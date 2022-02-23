Oyuncu Ceren Yılmaz: Arabamdaki takıyı vale çaldı

Ceren Yılmaz
, Sarıyer
'de lüks bir mekana gitti. Arkadaşlarıyla eğlenen genç oyuncu, bir süre sonra pırlanta bilekliğinin kolunda olmadığını fark etti. Yılmaz, güvenliğe durumu bildirince kamera kayıtları incelendi.
Oyuncunun otomobilini park ettiği sırada bilekliğini araçta düşürdüğü tespit edildi. Mekanın valesi İsmet Ö., önce bilekliği görmediğini söyledi ama durum savcılığa yansıyınca uzlaşmak istedi. Ünlü oyuncu, uzlaşmayı reddedip valeden şikayetçi oldu. Vale
İsmet Ö.'nün 3 yıla kadar hapsi isteniyor.