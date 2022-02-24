Son dakika: Şükran Ovalı’ya kardeşinden zehir zemberek sözler: Annemin gözü açık gidecek!

"ANNEMİN EN ÇOK SEVDİĞİ EVLADI ŞÜKRAN"

"Annem bütün hayatını Şükran'a adadı. Annem Türkiye standartlarında emekli maaşıyla geçinen bir kadın. Benim ne annemden ne de Şükran'dan bir beklentim olmadı. 4 çocuk annesi, kendi parasını kazanan bir kadınım. Annemle 1-2 aydır görüşmüyorum çünkü onun yıllardır en çok sevdiği evladı Şükran oldu. Bütün emeklerini ona verdi ben hep hayatta savruldum. Şükran'ı asla kıskanmıyorum, çok güzel bir evliliği ve kariyeri var."