Genç fenomen Ecenaz Üçer anlattı: Defalarca terk edildim!

Sosyal medyanın en dikkat çeken ve en merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Her hareketiyle adından söz ettiren genç fenomen Ecenaz Üçer, Sabah TV'nin bu haftaki konuğu oldu. Özel hayatıyla ilgili merak edilenlerini anlatan Ecenaz Üçer, kendisiyle ilgili bilinmeyenlerinden de bahsetti. Genç fenomen, "Hayatımın değiştiği nokta Kafalar filmiydi" sözleriyle de dikkatleri üzerine çekti.

-Öncelikle hayat nasıl gidiyor, nelerle uğraşıyorsun onlarla başlayalım.

Bir kere okuluma devam ediyorum, son senem. Onun dışında YouTube'da ve Instagram'da devam ediyorum.

O SAYFAYI KAPATTIM

-Bize biraz kendinden bahsetsene… Ecenaz kaç yaşında, ne okuyor, hangi ayda doğdu, hangi burç vs gibi sorularla aratıldığını gördüm.

1998 yılında Eskişehir'de doğdum. Lise sona kadar orada okudum, üniversitede buraya geldim. Eskişehir'de fen lisesinde okuyordum. O dersler beni o kadar çok hayattan soğuttu ve asosyal yaptı ki, ben sonra tak diye İletişim Fakültesi'ni tercih ettim. Bölüme girdiğim zaman oyunculuğa ilgim vardı, 2 sene oyunculuk yaptım. Sonra o sayfayı kapattım, YouTube ve Instagram tarafı başladı.

-Oyunculuğa kim küstürdü seni?

Oyunculuğa biri küstürmedi. Bir gün menajerimle bir sıkıntı yaşadık, ondan sonra biraz uzaklaştım. Sosyal medya tarafında çok keyifli iş yapınca, buradan devam etti. Bu sene aslında tekrar dönmeyi planladım ve iki projeye de onaylandım. İkisi de farklı şehirlerdeydi. Güzel de işler, şu an hala izliyorum. Ben son anda böyle bir riske giremedim. Hem okulum var, hem burada kurulu bir düzenim var. Oyunculuğa tekrar başlamak bu tarafın sıfırlanmasına yok olmasına neden olacak gibi geldi.