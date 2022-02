Genç fenomen Ecenaz Üçer anlattı: Defalarca terk edildim!

-YouTube'a aktif olarak videolara üretmeye de devam ediyorsun. Hiç tıkandığın oldu mu?

İlk başta ekip olarak hareket ettiğimiz için, ben de yeni girdiğim için herkesi tavsiyesini dinliyordum. Ama hep şey diyordum; bunu yapmak zorunda mıyız? Şimdi 'burası YouTube' diyorum.

-1 yıl kadar önce YouTube videolarına başladın, birkaç film projesinde de rol aldın. Instagram'da da geniş bir takipçi kitlen var. En çok hangisini yapmak sana keyif veriyor? Mesela ilerde seni oyuncu olarak mı görürüz, yoksa fenomenlik dünyasından devam mı edersin? Kısaca kariyer planını merak ediyorum…

Ben Televizyon haberciliği ve programcılığı okuyorum. Ben birçok şeyi aynı anda yapmayı seven bir insanım. Farklı yönlerim ve farklı taraflarım var. Risk almayı severim, farklı şeyler denemeyi severim. O yüzden her an her şey olabilir gibi.