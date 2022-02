Seyirci hem fasıla hem oyuna gelmiş oluyor

Sonbahara Son Güller'de değişik bir atmosferde performans sergiliyoruz. Özen Yula ile Tuba Ünsal delirip böyle bir şey yapalım demişler. Normalde pandemi sebebiyle oyunlar daha minimal giderken biz büyük bir prodüksiyonla seyirci karşısına çıkıyoruz.11 Eylül 1980 Gaziantep'inde Ferahsaz Gazinosu'nda geçen, kadınların üzerine kurulan bir hikâyemiz var. 11'i oyuncu 5'i orkestra kalabalık bir kadromuz var. Yemeli içmeli bir atmosfer olduğu için daha kaotik bir seyirci bekliyorduk. Herkes çatalına bıçağına dikkat ediyor. Seyircilerin önce tabağı ve içecekleri geliyor sonra oyun başlıyor. Araya kadar garsonlar çekiliyor. Ara verilince ana yemek geliyor. Seyirci hem fasıla gelmiş hem de oyun izlemiş oluyor. Onlar için de yeni bir deneyim. Çok güzel geri dönüşler aldık.Bursa Erkek Lisesi'nde White Rose adlı bir rock müzik grubumuz vardı. 15-17 yaşlarındaydım. Çok amatör bir şey yapıyorduk. Müzikle beraber tiyatroyla tanıştım. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bir oyuna canlı müzik yapılması gerekiyordu. Biz onlara canlı müzik yaparken tiyatro bende farklı bir algı açtı. Kendimi daha rahat ifade edebileceğim alan haline geldi. Şu ana kadar her şey iyi gitti. Müzik hayatımda hep var.19-20 Mart'ta Küçükçiftlik Park'ta oyunu oynamaya devam edeceğiz.Sonbahara Son Güller oyunu hepimiz için yeni bir tecrübe. Şarkı söylemek benim fobimdi. Sanat müziği çok zor, çok da iyi bir dinleyicisi değilim ama sahnede sanat müziği söylüyorum. Meltem Taşkıran'dan eğitim aldım. Kendi sesimle tanışmak beni mutlu etti. Kendime yaptığım bir yatırım oldu.İkinci Bahar'dan sonra Aşkın Tarifi adlı dizi de Antep'le ilişkiliydi. İkinci Bahar'dan çok şey öğrendim.Proje için 3 yıl çalışılırdı. Şimdi her şey çok hızlı. Kısa sürede seyirci karşısına çıksın isteniyor artık. Belki o yüzden olmuyor günümüzde o işler.Ben hep aile kızı, abla rollerindeydim, burada ilk defa öyle değilim. Ters köşe bir roldeyim. Daha fazlasını yapabilirim, neden bana başka rol teklif etmiyorlar duygusu yaşıyordum. Bu oyunla bunu yıktığımı düşünüyorum. Devamı gelir umarım.Seyirci için de yeni bir dünya. Mesela masaların arasında dolaşırken seyirci benim telefonla fotoğrafımı çekti. 80'lerde telefon yoktu. Seyirciyi başka bir alana çekmeye çalışıyoruz. O anda kalsın istiyoruz.Yirmi7 grubu Los Angeles'ta kurulan ilk Türk rock grubu. Amerika'da 14 sene kadar kaldım. Muhtemel Aşk şarkısı patladıktan sonra 2015'te Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Amerika'da Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarını söylediğimizde çok büyük ilgi görüyorduk. Amerika'da 100'den fazla konser veren ilk grubuz.26 yaşındayken sesimde bazı sıkıntılar yaşadım ve çok korktum. 27 yaşıma girdiğimde sesimi geri kazandım. O yüzden kurduğum müzik grubunun adını 27 koydum.Yeni şarkım Adım Yok'u, Aslı Arslan'ın kaleme aldığı 'Sokak Nöbetçileri' kitabından esinlenerek besteledim. Kısa film tadında da bir klip çektik. Şarkının gelirlerini de yardıma muhtaç çocuklara bağışlayacağız. Kardeşlerim 'deki Şengül yüzünden insanlar şizofren oldu. Kadını tam seviyorlar iki dakika sonra ortaya başka yüzü çıkıyor. Kimileri kucaklıyor kimileri bağırıp çağırıyor. Toplumu ikiye böldü. Çok severek ve keyifle oynadığım, bana ters köşe bir karakter.Aksanı ve konuşma biçimi farklı olduğu için 'Sizi başkası mı seslendiriyor' diyorlar. Bu konuda şanslıyım. Okulda aksanlar ve diksiyon üzerine bir tezim var. Sürekli Müge Anlı izliyorum. Çok faydası oluyor. Oradaki insanlardan çok malzeme topluyorum.Muse adlı tek kişilik oyunum, New York'ta dünyanın en büyük tek kişilik oyun festivali'ne seçildi. Türkiye'den seçilen tek oyun bu. Ekim ayında New York'ta oynayacağım. Öncesinde İngilizce Türkçe iki özel gösterim yapacağım.Sevilen biri oldum, şanslı hissediyorum. Popüler kültürle sanat çok farklı şeyler. Kültür Turizm Bakanlığı da destekledi beni turnemde. Los Angeles'taki oyuna Altın Küre Ödülleri'nin başkanı gelmiş, çok güzel yorum yapmıştı.Jülyet'in Yolculuğu adlı yönetmenliğini üstlendiğim film Tribeca ve Cannes Film Festivali'nde yarışacak. Filmi Los Angeles'ta yazdım. Orada çekecektim. Ama pandemi yüzünden gidemedim. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde bomboş İstiklal Caddesi'nde özel izinle film çektim. Tramvay sahnelerinde tramvaya komşularımı doldurdum.Güzel bir şarkı yakaladık. İzzet Pinto aradı, '2018'de çok güzel bir şarkı dinledim Yunanistan'da, tam senlik' dedi. Sonra Sinan Akçıl'a gittik. Fikirlerimi anlattım. Koşu bandının üzerinde 45 dakikada şarkı yazdı. Sihirbaz gibi adam. Hareketli şarkılara yaz şarkısı deniyor. İyi bir şarkının sezonu yoktur bence.Oyunculuk tecrübem oldu. Sosyal medyada kendimi yeterli bulmuyorum ama orada olmak zorunda mıyım onu da bilmiyorum.Seferad grubu ile 2007'de ayrıldık. Onlar başka işler yapıyorlar ben hâlâ müziğe devam ediyorum.