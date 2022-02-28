Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı oğlu Emek Dümen’den şok suçlama! ‘Babamızın mezarı açılsın otopsi yapılsın’

İHMALDEN ŞÜPHELENİYORUZ

Gaye Dümen, hastaneyle görüştüğünü belirtip ekledi: "Babam koronaya yakalanmış ve en son safhada hastaneye götürülmüş. Akabinde hemen entübe edilmiş. O yaştaki birisinin ateşi yükseldiği an hastaneye götürülmesi gerekirdi. Evde iyice ağırlaşması beklenmemeliydi." Emek Dümen ise "Mezarın açılıp otopsi yapılmasını istiyoruz. İhmalden şüpheleniyoruz" diye konuştu.