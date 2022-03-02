Dava masraflarını ödeyemedi icralık oldu

Oyuncu Erdinç Gülener
yaklaşık 8 ay birliktelik yaşadığı sunucu sevgilisi E.P.'ye aralarında çıkan şiddetli tartışmada hakaretler yağdırdı. E.P., soluğu savcılıkta alarak Gülener hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede E.P. ile Gülener'in ilişkileri 2019 yılının kasım ayında başladığı, ikilinin aynı evi paylaştığı, Gülener'in yaş itibarıyla büyük olması ilişki süresince her tartışmada hem fiziksel hem psikolojik şiddet uyguladığı ve kendine hakim olamadığı zamanlarda, "Sinir hastasıyım, kızarsam kötü şeyler yaparım" bile dediği ortaya çıktı.
Gülener, E.P.'ye 2020 yılının mart ayında ise küfür edederek "Ruh hastası git evimden" diyerek hakaretler yağdırdı. Oyuncuya 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İstanbul Anadolu 45
. Asliye Ceza Mahkemesi davayı 2 ay önce karara bağladı. Mahkeme, Gülener'i 'hakaret' suçundan bin 120 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluştuğunun ve sabıkasız oluşunun altını çizen mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
İTİRAZI REDDEDİLDİ
Adli para cezasına itiraz eden ancak itirazı reddedilen Gülener'in cezası kesinleşti. Öte yandan dava masraflarını ödemediği gerekçesiyle ünlü oyuncunun icralık olduğu ortaya çıktı. 5 bin 135 liralık dava masraflarını ödemeyen Gülener'i, E.P.'nin avukatı icraya verdi. Gülener icra mahkemesine faiziyle birlikte 6 bin 390 liralık ödeme yaptı.