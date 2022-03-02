Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sı Çiğdem Batur’un başı dertte!

Oyuncu Ayşe Çiğdem Batur'a hayranlık duyan Erdinç B., sosyal medya üzerinden Batur'a mesaj gönderip rahatsız etmesi nedeniyle yargılanmış ve ceza almıştı. Ceza alan Erdinç B., tacizlerine devam etti. "Deniz bakışlı yârim, gülmek bir insana bu kadar mı yakışır aşkıma bak" şeklinde mesajlar gönderdi.
Batur'un Twitter hesabından bir kadın cinayetiyle ilgili yayınladığı paylaşıma ise "Cinsiyet fark etmez bugün sessiz kalırsan yarın sana da cehennemi yaşatırlar" şeklinde karşılık verdi.
SİLAHLI FOTOĞRAFINI GÖNDERDİ
Erdinç B.'nin masa üzerine konulmuş silah ve yanında yer alan mermilere ait resimler ile elinde silah olduğu resimlerini Batur'a gönderdi. Bunun üzerine oyuncu tekrardan savcılığa başvurdu.
Erdinç B., hakkında ikinci kez iddianame düzenlenerek tehdit ve cinsel taciz suçlarından toplam 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
TACİZE SESSİZ KALMADI
Ayşe Çiğdem bir kadın cinayetinin ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada yaşadığı taciz olayını gündeme getirerek şöyle demişti; "Çünkü biz sizin gibi sapıklara tepki göstermediğimiz sürece ve siz ceza almadığınız sürece maalesef bu ülkede kadına şiddet ve kadın ölümleri her geçen gün daha fazla artıyor.
Şimdi cesaretin varsa bu videonun altına da bana yazdığın mesajları aynı özgüvenle yazsana... Hadi telefonun arkasında o klavyenin arkasında bana özgüvenle bulunduğun tacizi şimdi burada herkesin önünde bulunsana… İşte o işler öyle olmuyor. O yüzden ben bu işin arkasındayım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bu Erdinç B. isimli şahsın en kısa zamanda ceza alması için canla başla uğraşacağım."