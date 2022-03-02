Oyuncu Erdinç Gülener’e icra şoku! 2 yıla kadar hapis talebi

Oyuncu Erdinç Gülener yaklaşık 8 ay birliktelik yaşadığı sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük'le iddiaya göre aralarında çıkan şiddetli tartışmada hakaretler yağdırdı. Olayın ardından sunucu Küçük, soluğu savcılıkta alarak Gülener hakkında suç duyurusunda bulundu.
Dilekçede Küçük ile Gülener'in ilişkileri 2019 yılının Kasım ayında başladığı, ikilinin aynı evi paylaştığı, oyuncu Gülener'in yaş itibariyle büyük olması sebebiyle ilişki süresince her tartışmada hem fiziksel hem psikolojik şiddet uyguladığı ve kendine hakim olamadığı zamanlarda, "Sinir hastasıyım, kızarsam kötü şeyler yaparım" bile dediği ortaya çıktı.
2 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırladığı iddianameye göre oyuncu Erdinç Gülener, eski sevgilisi sunucu Eda Pera Küçük'e 2020 yılının Mart ayında küfrederek, "ruh hastası git evimden, ne var orada" diyerek hakaretler yağdırdı. Erdinç Gülener'e 'Hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İTİRAZ ETTİ AMA CEZASI KESİNLEŞTİ
İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi davayı 2 ay önce karara bağladı. Mahkeme, sanık Erdinç Gülener'i 'Hakaret' suçundan bin 120 lira adli para cezasına çarptırdı.
Sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluştuğunun ve sabıkasız oluşunun altını çizen mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Dava sonucunda aldığı adli para cezasına itiraz eden ancak itirazı reddedilen Erdinç Gülener'in cezası kesinleşti.
İCRALIK OLDU, FAİZİYLE ÖDEDİ
Öte yandan dava masraflarını ödemediği gerekçesiyle ünlü oyuncunun icralık olduğu ortaya çıktı. 5 bin 135 liralık dava masraf giderlerini ödemeyen Erdinç Gülener'i Eda Pera Küçük'ün avukatı icraya verdi. İcraya verilmesinin ardından Gülener icra mahkemesine faiziyle birlikte 6 bin 390 liralık ödeme yaptı.