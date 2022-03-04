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Giriş Tarihi: 4.3.2022

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç her yerde aranıyor

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç her yerde aranıyor

Futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, jandarmaya direnme ve hakaret suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Emniyet, adresinde bulamadığı Sarnıç’ı her yerde arıyor

MAHKEME KARARI ONADI
YAĞMUR Sarnıç'ın boşandığı eşi Emre Aşık'ı öldürmesi için tetikçi olarak tuttuğu Erdi Sungur ile birlikte jandarmaya direnme ve hakaret suçundan aldığı hapis cezası onandı. Sungur, cezaevine konuldu. Adresinde bulunamayan Yağmur Sarnıç hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.



BİR AYDIR BULUNAMIYOR
SARNIÇ, yakalanması durumunda 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasını çekmesi için cezaevine konulacak. Sarnıç hakkında bir ay önce de Emre Aşık için verilen korunma kararına uymadığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası verilmişti. Olay kadın Yağmur Sarnıç, bir aydır aranıyor.

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Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç her yerde aranıyor
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