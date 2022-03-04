Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç her yerde aranıyor

MAHKEME KARARI ONADI
YAĞMUR Sarnıç
'ın boşandığı eşi Emre Aşık
'ı öldürmesi için tetikçi olarak tuttuğu Erdi Sungur
ile birlikte jandarmaya direnme ve hakaret suçundan aldığı hapis cezası onandı. Sungur, cezaevine konuldu. Adresinde bulunamayan Yağmur Sarnıç hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
BİR AYDIR BULUNAMIYOR
SARNIÇ, yakalanması durumunda 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasını çekmesi için cezaevine konulacak. Sarnıç hakkında bir ay önce de Emre Aşık için verilen korunma kararına uymadığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası verilmişti. Olay kadın Yağmur Sarnıç, bir aydır aranıyor.