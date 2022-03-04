Emre Karayel ‘Erkek Aklı’nı anlattı: Kadınlar insanüstü, yetişemiyoruz!

KISITLAMAM YOK, HER ROLÜ OYNARIM

-Rol aldığınız pek çok yapım var, şimdi saymaya kalksak sonu zor gelir herhalde… Ancak komediyle bütünleşmiş bir yapınız var sanki. Sizce de öyle mi?

Bir kere ben kendim komedi oynamayı seviyorum. Yıllarca biz Demet (Evgar) ile 1 Kadın 1 Erkek dizisini oynadık. Bir ilişkiler dizisiydi ama komediydi. O 8-9 sene sürdü. Ondan sonra drama da yapmadım. Belki de dediğiniz gibi insanlar bana komedi rollerini düşünmüş olabilirler. Geçen sene Son Yaz'da dramalara döndüm, orada da kötü bir karakter oynamıştım hatta. Dolayısıyla komedi oynamayı seviyorum ama ben bir oyuncuyum ve oyuncu her zaman oynayacağı karaktere bir şeyler katabileceği, kendisini heyecanlandıran onu zorlayacak rolleri oynamak ister. Ben öyle birisiyim. Yani benim öyle bir kısıtlamam yok. Ben her rolü oynarım.

-Komediye aç bir milletiz sanki değil mi?

Seviyoruz. Aslında dramı da çok severiz biz. Sahne kültürümüzde yüzde 70 komedi oyunları yüzde 30 dramalar gibi, seyircide öyle bir şekillenme oldu. O yüzden de daha çok komedi oluyor tiyatro sahnesinde.

'1 KADIN 1 ERKEK' YENİDEN ÇEKİLEBİLİR

- "1 Kadın 1 Erkek" demişken diziyle ilgili çok yorum gördüm, devamı olur mu diye çok soruluyor…

Baya bir ilerde olabilir, neden olmasın. Bir dönem sinema için özel bir şeyler yapalım istedik. 45-50 skeç çekelim biz de özledik filan gibi ama sonra pandemi girdi araya. Zaten şu anda sinemalar da biraz sıkıntılı. Yaparsak da herhalde ilerde yaparız. Çünkü çok skeç çektik biz 35 bin skeç çektik. Orası merak edilebilir, orada yapacağımız şeyler merak uyandırabilir.

O KARAKTERİ OYNAMAK İSTİYORUM

-Var mı içinizde ukte olan, canlandırmak istediğiniz bir karakter?

Ben yaptığım işler açısından kendimi şanslı gören birisiyim. Hem iyi aktör/aktiristlerle çalıştım, hem iyi projelerde yer aldım. Ama şöyle bir şey var onu söyleyeyim; Dersu'nun yazdığı ve hikayesini bana anlattığı bir yol hikayesi var. Çok güzel bir hikaye. Onun üzerinde çalışıyoruz. Ukte değil ama o filmin hayata geçmesini ve o karakteri oynamayı istiyorum şu anda. Şu andaki amaçlarımdan bir tanesi o.

HİÇBİR MADDİYAT BUNUN KARŞILIĞINI VEREMEZ

-Biraz da şuna değinmek istiyorum, yeni sahnenizin tek kişilik gösterinizin yanı sıra 1 ay önce de baba olmanın heyecanını yaşadınız. Nasıl gidiyor babalık?

Bu gerçekten anlatılmaz, bu yaşanılır. Ancak yaşayan bilir bunu. Baba olmayan birisine 'babalık ne kadar güzel' desen de gerçekten onun anlaması çok zor. İnsanın kendi çocuğunun olması bambaşka bir duygu. Bir de ben ne yazık ki bir hafta arayla babamı kaybettim. Bir Öcal gitti, bir Öcal geldi. Oğlum Can benim için çok anlamlıydı ama daha bir başka sarılmaya başladım. Onun için iyi bir baba olmaya kendimi adadım ve çok keyifli bir şey. Hiçbir rol, hiçbir set, hiçbir iş, hiçbir maddiyat bunun karşılığını veremez.

-Baba olmak hayatınızda neleri değiştirdi? "Baba olduktan sonra daha iyi anladım" dediğiniz bir şey var mı?

Babamı da kaybedince ben, insan 'daha uzun yaşamalıyım, onunla daha çok zaman geçirmeliyim' düşüncesine kapılıyor. Bir ara evden kıpırdamayayım ben, ne olur ne olmaz durumuna gelmiştim başta ama hayat devam ediyor tabii ki. Ama en çok hissettirdiği şey o yani; daha iyi olayım, daha sağlıklı olayım, daha uzun yaşayayım ki onunla daha çok zaman geçirebileyim.

-Sizi en çok hangisi heyecanlandırıyor: Tiyatro mu, sinema mı, televizyon mu?

Gerçekten çok zor bir soru. Tiyatro biraz daha önde. Ya da sinema diyeyim. Yok, ya da dizi diyeyim. Yani hepsi (gülüyor).