Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Oyuncu Burak Sergen’i aldatan eşi Nihan Ünsal’dan karşı atak!

KARŞI BOŞANMA DAVASI

İhanetle suçlanan Nihan Ünsal'dan sürpriz dava ise İzmir'den geldi. Nihan Ünsal avukatı Cihan Bayazıt aracılığıyla Burak Sergen'e zina nedeniyle karşı boşanma davası açtı. İzmir Aile Mahkemesi'ne açılan davada boşanma davasının özellikle son dönemde yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada çıkan haberlere dayanılarak açıldığı belirtildi. Avukat Cihan Bayazıt tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, dayanak gösterilen haberlerde ilgili kişi ile ilişkisinin bulunduğu hatta çocuğu ile tanıştıracak kadar ciddi bir ilişki olduğu bizzat Burak Sergen tarafından kabul edildiği ileri sürüldü.