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Giriş Tarihi: 4.3.2022 09:59 Son Güncelleme: 4.3.2022 10:38

Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Oyuncu Burak Sergen'i aldatan eşi Nihan Ünsal'dan karşı atak!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Oyuncu Burak Sergen’i aldatan eşi Nihan Ünsal’dan karşı atak!

Koronavirüse yakalanan ve uzun süre hastanede yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen, bu süreçte eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrenmişti. Burak Sergen, eşine zina nedeniyle boşanma davası açmıştı. Kısa bir süre önce yeni bir ilişkiye adım atan Burak Sergen’e eşi Nihan Ünsal, Sergen’in çocuğu ile tanıştıracak kadar ciddi bir ilişki olduğunu iddia ederek zina nedeniyle karşı boşanma davası açtı.

Ünlü oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile 2021 Haziran'ında sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuştu. Henüz 4 aylık evli olan çiftin evliliği ihanet haberleri ile sarsılmıştı. Burak Sergen, eşine zina nedeniyle boşanma davası açmıştı.
Burak Sergen bir gazetede yayımlanan eşinin ihanet fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sunmuştu. Bir an önce boşanmak istediğini belirten oyuncu boşanma davasına gizlilik kararı aldırmıştı.

KARŞI BOŞANMA DAVASI
İhanetle suçlanan Nihan Ünsal'dan sürpriz dava ise İzmir'den geldi. Nihan Ünsal avukatı Cihan Bayazıt aracılığıyla Burak Sergen'e zina nedeniyle karşı boşanma davası açtı. İzmir Aile Mahkemesi'ne açılan davada boşanma davasının özellikle son dönemde yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada çıkan haberlere dayanılarak açıldığı belirtildi. Avukat Cihan Bayazıt tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, dayanak gösterilen haberlerde ilgili kişi ile ilişkisinin bulunduğu hatta çocuğu ile tanıştıracak kadar ciddi bir ilişki olduğu bizzat Burak Sergen tarafından kabul edildiği ileri sürüldü.

BORÇ BATAĞINDA
Dilekçede Burak Sergen'in, babası bulunmayan Nihan Ünsal ile annesini evlilik sürecinde borç batağına sürükledikten sonra kendisinden uzaklaştırıp hataya sürüklediği iddia edildi. , Burak Sergen'in kendisini korona olduğu dönemde aldattığını sürekli ön plana çıkardığının yer aldığı dilekçede, "Oysa ki; bu durumun gerçek dışı olduğu belgelerle ve tanık beyanlarıyla sabit olacaktır" dendi.

100 BİN TL İSTEMİŞ
Burak Sergen'in açtığı boşanma davasında 100 bin TL tazminat istenmesine rağmen kamuoyuna tazminat istemediğine ilişkin beyanlar sunduğunun yer aldığı dilekçede, gerçek dışı, hakaret boyutuna varan ithamlarda bulunulduğu iddia edildi. İstanbul ve İzmir'deki davaların birleşmesi bekleniyor.

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Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Oyuncu Burak Sergen'i aldatan eşi Nihan Ünsal'dan karşı atak!
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