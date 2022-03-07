Haberler Günaydın Haberleri Güzey oyuncu Birce Akalay ile Sadettin Saran sevgili mi? Aşk iddialarına yanıt verdi!
Giriş Tarihi: 7.3.2022 07:42 Son Güncelleme: 7.3.2022 08:02

Güzey oyuncu Birce Akalay ile Sadettin Saran sevgili mi? Aşk iddialarına yanıt verdi!

Güzey oyuncu Birce Akalay ile Sadettin Saran sevgili mi? Aşk iddialarına yanıt verdi!

Gözlüklü haliyle ilk kez görüntülenen Birce Akalay, “Geceleri göremiyordum, astigmatım varmış. Doktor gözlük verdi” dedi. Birce Akalay bir süre önce Sadettin Saran ile görüntülenince adı aşk iddialarına karışmıştı. Birce Akalay geçtiğimiz günlerde bu konu üzerine gelen sorulara "Bu masa başında kötü niyetli arkadaşlarınızın yaptığı bir şey, çok üzücü" yanıtını verdi.

'Dalgakıran' adlı oyunun prömiyeri geçtiğimiz günlerde ünlülerin katılımıyla gerçekleşti. Prömiyere Birce Akalay, İpek Bilgin, Tuğrul Tülek, Selin Şekerci, Sezin Akbaşoğulları, Şebnem Bozoklu, Melisa Doğu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay gibi isimler katıldı.

'GECELERİ GÖRMÜYORUM'

Birce Akalay, "Sizde bir değişiklik var gibi görünüyor" yorumunda bulunan gazetecilere "Gözümde gözlük var, ondan olmasın.

Ben geceleri görmüyorum, astigmatım var, gece ışıklar birbirine karışıyor, yaşlanıyoruz artık" diye karşılık verdi.

Akalay, geçtiğimiz günlerde Sadettin Saran'la buluşması ve aşk iddiaları hakkında da şunları söyledi:

"Arkadaşlar yapmayın lütfen, siz doğrusunun ne olduğunu biliyorsunuz. Bu masa başında kötü niyetli arkadaşlarınızın yaptığı bir şey, çok üzücü.

İnsanın siniri bozuluyor tabii. Küçük hesaplar peşinde koşuyor bu insanlar. Şu an hayatımda kimse yok."

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Güzey oyuncu Birce Akalay ile Sadettin Saran sevgili mi? Aşk iddialarına yanıt verdi!
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