Hande Erçel ayrıldığı Kerem Bürsin ile bütün bağlarını kopardı! Büyük aşkını tek kalemde sildi

Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan ikiliden Hande Erçel, 'ayrılık' iddialarını güçlendiren bir hamlede bulundu. Bürsin ile çekilen fotoğraflarının tamamını silen Erçel, ayrıca ünlü oyuncuyu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.