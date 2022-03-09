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Giriş Tarihi: 9.3.2022 15:42 Son Güncelleme: 9.3.2022 16:09

Hande Erçel ayrıldığı Kerem Bürsin ile bütün bağlarını kopardı! Büyük aşkını tek kalemde sildi

Hande Erçel ayrıldığı Kerem Bürsin ile bütün bağlarını kopardı! Büyük aşkını tek kalemde sildi

Rol aldıkları dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin ilişkisi geçen haftalarda sona erdi. Hande Erçel, sevgilisiyle karelerini kişisel hesabından kaldırarak ilişkinin bittiğini gözler önüne serdi. Kerem Bürsin'den de karşı hamle geldi. Ayrıca Hande Erçel, birlikteliğin bitmesinin ardından Kerem Bürsin ile arasında hiçbir bağ da bırakmadı ve aşkını hayatından tamamen çıkardı. İşte detaylar...

Geçen yıl final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, aşk haberlerini uzun süre reddettikten sonra birlikte çıktıkları Maldivler tatilinde birlikteliklerini ilan etmişti.

"ARTIK DÖNÜŞ YOK"

Birliktelikleri devam eden oyuncu çift hakkında yeni bir iddia ortaya atılmıştı. Bürsin'in, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktuğu öne sürülmüştü. Ancak Erçel'in, arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği belirtilmişti.

Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan ikiliden Hande Erçel, 'ayrılık' iddialarını güçlendiren bir hamlede bulundu. Bürsin ile çekilen fotoğraflarının tamamını silen Erçel, ayrıca ünlü oyuncuyu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

34 yaşındaki Kerem Bürsin de Hande Erçel ile pozlarını Instagram'dan kaldırdı. Ancak yakışıklı oyuncu, 28 yaşındaki Erçel'i takip etmeye devam ediyor.

"BAYILIYORUM SİZE VE BENİ HEP DIŞLAMANIZA"

Öte yandan Gamze Erçel, yeni yaşını eşi Caner Yıldırım, kızı Mavi ve kardeşi ile birlikte kutlamıştı. Sapanca'ya giden ekipten Yıldırım, kutlama fotoğraflarını bir milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Caner Yıldırım'ın, fotoğraflarda Hande Erçel'in kalbine sevgilisi Kerem Bürsin'i etiketlemesi dikkatlerden kaçmamıştı. Yakışıklı oyuncudan paylaşıma yorum gecikmemişti.

Ünlü oyuncu, 260 binden fazla beğeni alan kutlama fotoğrafının altına, kalp emojisiyle birlikte "Bayılıyorum size! Ve beni hep dışlamanıza" notunu düşmüştü.

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Hande Erçel ayrıldığı Kerem Bürsin ile bütün bağlarını kopardı! Büyük aşkını tek kalemde sildi
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