Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu’nun yargılandığı davada flaş gelişme!

Ayşegül Çınar ile Furkan Çalıkoğlu, Beyoğlu'nda bir restoranda tartışma çıkarmıştı. Görevlilere ve çevredekilere hakaret eden Çalıkoğlu, önce bıçakla çalışanlara ardından kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan polis memurlarına saldırmıştı.Çınar da polis memurlarına hakaret savurarak engel olmaya kalkmıştı. Uzun süre gündemi meşgul eden olay sonucunda çıkarıldıkları İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce Çalıkoğlu cezaevine gönderilirken, oyuncu Çınar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.