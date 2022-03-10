Ebru Şahin fırtınası

ATV
'de yayınlanan Destan
'da canlandırdığı Akkız rolüyle adından söz ettiren Ebru Şahin
, önceki akşam hem dizisi hem de katıldığı sosyal sorumluluk projesiyle adından söz ettirdi. Şahin'in dizisi Destan, büyük ilgi gördü.
Dizi, Tüm Kişiler
'de birinci, 20+ABC1 kategorisinde ise en çok izlenen dizi oldu. Yapım; #DestansıSevdamız etiketiyle de sosyal medyaya damga vurdu. Şahin, aynı akşam Kadınlar Günü
etkinliği kapsamında üniversite öğrencilerine destek olmak için podyuma çıktı.
BU ELBİSEYE 150 BİN LİRA VERDİ
MİLLİ basketbolcu Cedi Osman
, Ebru Şahin'in podyuma çıktığı geceye Amerika
'dan görüntülü olarak bağlandı. Cedi Osman, sevgilisinin taşıdığı elbiseyi 150 bin TL'ye alarak üniversite öğrencilerine katkıda bulundu. Güzel oyuncu, bu jest karışında gözyaşlarına boğuldu.