Oyuncu Murat Cemcir’e dava şoku! Sıkı dostlar düşman oldu!

TAZMİNAT İSTEDİ



Necati Kocabay istifa ettiği için gerekli haklarının kendisine ödenmesi gerektiğini ileri sürerek sözleşmeyi reddetti. Ardından da İstanbul İş Mahkemesi'ne başvurarak Cemcir'in şirketine dava açtı. Şirkette 2016 yılından beri çalıştığını beyan eden Kocabay, maaş alacağı, kıdem ve ihbar tazminatı haklarının kendisine verilmesini istedi.