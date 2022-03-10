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Giriş Tarihi: 10.3.2022 07:29 Son Güncelleme: 10.3.2022 07:39

Oyuncu Murat Cemcir'e dava şoku! Sıkı dostlar düşman oldu!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Oyuncu Murat Cemcir’e dava şoku! Sıkı dostlar düşman oldu!

Murat Cemcir’le, şirketinde yönetici olarak çalışan yakın arkadaşı Necati Kocabay’ın arası bozuldu. İş Mahkemesi’ne başvuran Necati Kocabay, haklarını almak için Murat Cemcir’e dava açtı.

SÖZLEŞME İMZALASIN

Yapımcı Necati Kocabay, arkadaşı Murat Cemcir'in prodüksiyon şirketinde yapımcı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak çalışıyordu. Kocabay, 1 Mart'ta Cemcir'e bir mail atarak istifa etti.

Ancak Cemcir, bir arabulucu vasıtasıyla Kocabay'ın işten çıkarken karşılıklı anlaştıklarına dair bir sözleşme imzalamasını istedi.

TAZMİNAT İSTEDİ

Necati Kocabay istifa ettiği için gerekli haklarının kendisine ödenmesi gerektiğini ileri sürerek sözleşmeyi reddetti. Ardından da İstanbul İş Mahkemesi'ne başvurarak Cemcir'in şirketine dava açtı. Şirkette 2016 yılından beri çalıştığını beyan eden Kocabay, maaş alacağı, kıdem ve ihbar tazminatı haklarının kendisine verilmesini istedi.

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Oyuncu Murat Cemcir'e dava şoku! Sıkı dostlar düşman oldu!
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