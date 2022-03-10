Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan yine mahkemelik oldu! Sular bir türlü durulmuyor

ARACI İADE ET İHTARI

İhtarname sonrası Aktan, karşı bir ihtarname göndererek, aracın tün giderlerinin Özcan Deniz tarafından karşılanması gerektiği, Deniz'in şirket yetkilisi olduğu ve bu şirket aracılığıyla aracın kendi kullanımına tahsis edildiğini kaydetti. Aracın, protokol sonrası İstanbul Aile Mahkemesi tarafından kendisine tahsis edildiğini ifade eden Aktan, aracı teslim etmeyeceğini beyan etti.