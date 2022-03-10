Özcan Deniz’den yıllar sonra babasıyla ilgili acı itiraf: Annemi gözümün önünde...

Kadınlar Günü'nde hakkında açılan şiddet davalarından beraat eden Özcan Deniz aynı gün dikkat çeken bir itirafta bulundu. İşte Özcan Deniz'in yıllar sonra babasıyla ilgili acı itirafı...

Kadına şiddet davalarında her zaman en ağır eleştirileri yaptığını belirten şarkıcı, "Her şeyden öte annesi gözü önünde şiddete uğramış ve bunları görüp büyümüş bir çocuğum. Dört tane kız kardeşini büyütmüş bir babayım. Eski eşime hiç şiddet uygulamadım. Ama bana açılan şiddet davası ağır bir haksızlıktı. Buna rağmen bana haksızlık yapan kişiyi affediyorum" dedi.