Özcan Deniz’den yıllar sonra babasıyla ilgili acı itiraf: Annemi gözümün önünde...

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü.
'ŞİDDETE MARUZ KALDIM'
Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Feyza Aktan, geçtiğimiz yıl fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.
Feyza Aktan'ın şikayetinin sonrasında savcılık yürütülen soruşturmayı tamamlamıştı. Savcılık, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.
Özcan Deniz eski eşini üç ayrı zamanda darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada iki darp olayında şikayet süresinin geçirilmesi nedeniyle düşme bir darp iddiasında ise beraat aldı.
Kadınlar Günü'nde hakkında açılan şiddet davalarından beraat eden Özcan Deniz aynı gün dikkat çeken bir itirafta bulundu. İşte Özcan Deniz'in yıllar sonra babasıyla ilgili acı itirafı...
Kadına şiddet davalarında her zaman en ağır eleştirileri yaptığını belirten şarkıcı, "Her şeyden öte annesi gözü önünde şiddete uğramış ve bunları görüp büyümüş bir çocuğum. Dört tane kız kardeşini büyütmüş bir babayım. Eski eşime hiç şiddet uygulamadım. Ama bana açılan şiddet davası ağır bir haksızlıktı. Buna rağmen bana haksızlık yapan kişiyi affediyorum" dedi.