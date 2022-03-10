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Giriş Tarihi: 10.3.2022

Sıkı dostlar düşman oldu

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Sıkı dostlar düşman oldu

Murat Cemcir’le, şirketinde yönetici olarak çalışan yakın arkadaşı Necati Kocabay’ın arası bozuldu. İş Mahkemesi’ne başvuran Kocabay, haklarını almak için Cemcir’e dava açtı

SÖZLEŞME İMZALASIN
YAPIMCI Necati Kocabay, arkadaşı Murat Cemcir'in prodüksiyon şirketinde yapımcı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak çalışıyordu. Kocabay, 1 Mart'ta Cemcir'e bir mail atarak istifa etti. Ancak Cemcir, bir arabulucu vasıtasıyla Kocabay'ın işten çıkarken karşılıklı anlaştıklarına dair bir sözleşme imzalamasını istedi.



TAZMİNAT İSTEDİ
KOCABAY istifa ettiği için gerekli haklarının kendisine ödenmesi gerektiğini ileri sürerek sözleşmeyi reddetti. Ardından da İstanbul İş Mahkemesi'ne başvurarak Cemcir'in şirketine dava açtı. Şirkette 2016 yılından beri çalıştığını beyan eden Kocabay, maaş alacağı, kıdem ve ihbar tazminatı haklarının kendisine verilmesini istedi.
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Sıkı dostlar düşman oldu
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