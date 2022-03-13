Binlerce kız çocuğunun yarasına pansuman olacağız

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 6 sezon boyunca canlandırdığı Alpaslan
karakteriyle hayran kitlesini genişleten Yunus Emre Yıldırımer
, yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkmanın heyecanını yaşıyor. 'Alpaslan benim için hediyeydi' diyen yakışıklı oyuncuyu Adı Sevgi
'de Emir Baykara
karakteri ile izleyeceğiz. Okumaya çalışan genç kızların çabasını ve onlara kendini adayan genç bir öğretmenin mücadelesini anlatan dizi eğitim meselesine odaklanıyor. 'Özellikle kız çocuklarının okumasını çok önemli buluyorum' diyen Yıldırımer ile karakterini ve diziyi konuştuk.
■ Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden sonra neler yaptınız?
Acısıyla tatlısıyla 6 sezon geçti. Bizim dışımızda bir takım olaylar gelişti. Alpaslan'dan sonra tabii ki bir boşluğa düştüm. Ama bu süreçte en çok oğlumla vakit geçirdim. Vakit ayırmakta zorlandığım ailemle zaman geçirmeme yaradı.
DERDİ OLAN KARAKTERLERLE İLGİLİYİM
■ Bu projeyi neden seçtiniz?
Benim hiçbir zaman aksiyon işinden
sonra seyirci beni başka rolde görsün
diye bir tercihim olmadı. Ben derdi
olan işler ve karakterlerle ilgileniyorum.
Adı Sevgi de böyle bir iş. Dizinin
toplumsal sorunlara mercek
tutan hikayesi beni çok etkiledi. Koliba Film
, Ata Türkoğlu
böyle
bir teklifle gelince çok mutlu
oldum ve hemen kabul ettim.
■ 'Derdi olan karakterleri canlandırmak istiyorum' dediniz. Bu karakterde sizi çeken neydi?
Okumaya çalışan genç kızların çabası
ve onlara kendini adayan genç bir öğretmenin
mücadelesi. İnsanların birbirine saygısının
az olduğu, tahammülün
hiç kalmadığı bir dönemdeyiz.
Bu noktada dizimizin
seyirciye iyi geleceğini, umut
olacağını düşünüyorum.
■ Rolünüzün belirgin özellikleri neler?
Emir, vicdanlı, dürüst,
çevresine yardımcı olmayı ve
haklının yanında yer almayı
tercih eden bir Anadolu
genci. İyi bir eğitim almış ve
varlıklı bir aileye sahip olmasına
rağmen kibirli değil.
Emir, 21. yüzyılda bir masal
kahramanını andırıyor. Tanıyan
her insanın etkileneceği, tanıdıkça kucaklayacağı
bir kişilik. Beni çok etkiledi.
■ Dizide Emir Baykara'nın hayattaki mücadelesine nasıl tanık olacağız?
Emir Baykara, bölgenin hayırsever iş insanı
merhum Muzaffer Baykara
'nın en küçük oğlu.
Yıllar önce, o yurt dışında eğitimini tamamlarken,
babasının ölümünün ardından ele geçirdiği
gücü zorbalıkla kullanan ağabeyi Ekrem Baykara
ve onun etrafında toplanan ailesine karşı savaş
açıyor. Emir'in ilçeye adalet ve aydınlık getirmek,
ailesinin gerçek değerlerini yeniden ilçeye
kazandırmak için verdiği savaşta, yolu ilçeye
yeni atanan lise öğretmeni Elif'le kesişiyor.
ALPASLAN ROLÜ BENİM İÇİN HEDİYEYDİ
■ Dizinin tanıtımlarına 'Alpaslan'ın yeni dizisi' yorumu yapıldı. Bu yorum hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yayınlandığı dönemde ülkenin en çok
izlenen dizisi oldu, bu tür kıyaslamalar
normal. Herkesin başına gelmeyecek
büyük şanslardan biri; Alpaslan benim
için büyük bir hediyeydi. Günün sonunda
oyuncu olarak mesleğimizi yapmaya devam
edeceğiz. O şekilde yaklaşanlar için
söyleyeyim; doğruları doğrultusunda
Emir, Alpaslan'ın silahsız hali.
■ Dürüst, vicdanlı ve iyi karakterleri canlandırıyor olmanız tesadüf mü?
Fizikle de alakalı olabilir. Ama bundan
şikayetçi değilim. Birgün kötü bir
adamı oynarsam da onun haklılığını
aramaya çalışırım. Eğer yoksa oynamayı
çok istemem. Şöyle bir hikaye vardır
ya; eğer bir kaplanı avının peşindeyken
izlersen ve avını yakalayamazsa hayatta
kalamayacağını anlarsın ya da o bir ceylanı
yakalayıp yiyebilirse kaplan adına
sevinirsin. Ama aynı durumu bir ceylanın
gözünden izlersen, av olduğu için bu
kez ceylan için üzülürsün. Bu işler de
aynı böyledir.
SADECE KIZ ÇOCUKLARI DEĞİL HERKES OKUYUP GELİŞMELİ
■ Emir'in öncelikleri farklı olduğu için aşk onun için ikinci planda mı kalıyor?
Evet, bu iki karakterin de öncelikleri var.
Ben Gizem'le konuştuğumda da buna şu şekilde
yaklaşıyorum; bu adamın amacı bu yöre
halkını kurtarıp, çocukların okumasını sağlamak,
senin de kasabaya yeni gelen idealist bir
öğretmen olarak amacın çocukların eğitimi.
Sevgi illa ki olur... Ama akıllarına sevgi geldiğinde
amaçlarını hatırlayacaklar. O yüzden
aşka, sevgiye şimdilik zaman yok...
■ Karakterle ortak özellikleriniz var mı? Emir'i her yönüyle savunur musunuz?
Kesinlikle savunurum. Ben de hep eğitim
yanlısı biri oldum. Sadece kız çocukları değil
herkes okuyup kendini geliştirmeli.
ÇOCUKLARI SEVGİYLE BÜYÜTMEK GEREK
■ İzleyici 'Adı Sevgi'de ne bulacak?
Adı Sevgi, hayalleri, umutları ve
idealleri uğruna mücadeleden vazgeçmeyen
yürekli insanların yaşamlarından
kesitler sunuyor. İnsanlar adından
da belli olacağı gibi gerçek sevgiyi
hissedecekler. Dizide, günümüzde sıkça
rastladığımız, çıkarlar üzerine inşa
edilen sahte sevgiye yer yok. Gerçek,
uğruna ölümü bile göze alabilecek
cesur insanların katıksız, saf, doğal
sevgisi yaşanıyor. İzleyiciler, ülkemizin
en büyük kanayan yaralarından
birine, eğitim imkanından yoksun kız
çocuklarının dramına tanık olacaklar.
Yüzyıllardır devam eden geleneklerin
gölgesinde okula gönderilmeyen kız
çocuklarının yaşadıkları bu büyük sorunu
çözmek için amansız bir mücadeleye
giren cesur, azimli bir öğretmenin
ve ona destek olanların öyküsü...
■ Kanayan bu yara nasıl iyileşir?
Bunun aileden gelen eğitimle alakası
var. Çocuk sahibi olmak kolay da
birey yetiştirmek o kadar kolay mı? Çocuğu
hayata karşı sağlam yetiştirmen
için sevgiyle büyütmen lazım. Ailesinde
şiddet gören çocuk, ileride şiddet yanlısı
oluyor. O yüzden en büyük eğitim
evde başlıyor. Adı Sevgi'nin halen ülkemizde
binlerce örneği olan, eğitim
imkanından yoksun, 'Beni okula gönderin!'
çığlığını atamayan, yüreği okuma
aşkıyla yanıp tutuşan binlerce kız çocuğunun
yarasına pansuman olacağına,
bu konuda dalga dalga yayılacak bir
eğitim meşalesi yakacağına ve güzel
bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum.
Toplumsal sorunlara ayna tutan bu tür
yapımların artması en büyük dileğim...