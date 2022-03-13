Deniz Akkaya: Sevda Giray beni öldürmekle tehdit etti! "Gözünü çıkarır, dilini koparırım"

"DİLİNİ KOPARIRIM, SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Dilekçede "Sevda Giray bu tehditlerde müvekkilime 'Kirli mazini örtmeyelim açalım. Karşıma çıksan tırnaklarımla ciğerini söküp yiyesim var. Gözünü çıkarırım, dilini koparırım, bir daha yap bakayım sana neler yapıyorum. O dilini kökünden keserim. Hangi hukuk sizi koruyacak. Kork benden. Yatarım pusuya seni öldürürüm" demiştir.