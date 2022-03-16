Mahsun Kırmızıgül eşini mi aldatıyor? Ortalığı sarsan yasak aşk videosu

BİR dönemin iflah olmaz çapkını Mahsun Kırmızıgül
, hayatını 6 yıl önce avukat Ece Binay
ile birleştirmişti. Bu evlilikten bir çocuk sahibi olan türkücünün, genç bir kızla çekilmiş videosu sosyal medyaya düştü. Görüntülerde genç kadının, dizine yatan Kırmızıgül'ün saçlarıyla oynadığı görülüyor.
'ARALARI AÇIK'
VİDEONUN ardından Kırmızıgül'ün ihaneti olay oldu. Bu arada 52 yaşındaki türkücünün bir süredir ismi öğrenilemeyen genç kadınla yasak aşkını duyan eşinin, Kırmızıgül'ü evden kovduğu iddia edildi. Çifte yakın bir kaynak ise Kırmızıgül karı kocanın arasının uzun süredir açık olduğunu belirtti.