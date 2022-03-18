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Giriş Tarihi: 18.3.2022 07:04 Son Güncelleme: 18.3.2022 07:38

İBB katlediyor Şahan Gökbakar kıvranıyor! Tepkiler dinmedi!

İBB katlediyor Şahan Gökbakar kıvranıyor! Tepkiler dinmedi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde 112 çınar ağacının kesilmesi kamuoyunda tepki çekerken sanat camiasından çıt çıkmıyor. Şahan Gökbakar, İBB’yi kestiği 112 ulu çınar için eleştirmek yerine kendilerini zor durumda bırakmakla suçladı. Şahan Gökbakar kesilen 112 çınar için hasta dedi ama içlerinden sadece 46’sının hasta olduğu söyleniyor.

Şahan Gökbakar, İBB'yi kestiği 112 ulu çınar için eleştirmek yerine kendilerini zor durumda bırakmakla suçladı: "Malzeme verip bize hakaret edilmesine yol açtıkları için İBB'yi ve iletişim bölümünü kınıyorum"

TEPKİLER DİNMEDİ

Çırağan'daki 150-200 yaşındaki 112 çınarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kesilmesine çevreciler ve sözde ağaç dostu sanatçıların sessizliği sürerken dün ilginç bir gelişme oldu.

Şahan Gökbakar, arka arkaya gelen 'Neden kesilen ağaçlarla ilgili susuyorsun?', 'Hani çevre dostuydun, şimdi neden sessizsin?' tepkileri üzerine bir açıklama yaptı.

'MALZEME VERDİ'

Ancak Gökbakar, asırlık çınarları katleden İBB'yi yaptığı eylem için değil, yanlış iletişim planlaması için kınadı:

"İstanbul'da hastalanmış 112 çınar ağacını kesip bunun iletişimini yapmayarak ve mevcut politik kutuplaşmaya mükemmel bir malzeme vererek, sadece ağacı ve çevreyi savunan insanlara saldırılmasına ve hakaret edilmesine yol açan İBB ve iletişim bölümünü kınıyorum."

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İBB katlediyor Şahan Gökbakar kıvranıyor! Tepkiler dinmedi!
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