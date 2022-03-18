İBB katlediyor Şahan Gökbakar kıvranıyor! Tepkiler dinmedi!

Şahan Gökbakar, İBB'yi kestiği 112 ulu çınar için eleştirmek yerine kendilerini zor durumda bırakmakla suçladı: "Malzeme verip bize hakaret edilmesine yol açtıkları için İBB'yi ve iletişim bölümünü kınıyorum"
'MALZEME VERDİ'
Ancak Gökbakar, asırlık çınarları katleden İBB'yi yaptığı eylem için değil, yanlış iletişim planlaması için kınadı:
"İstanbul'da hastalanmış 112 çınar ağacını kesip bunun iletişimini yapmayarak ve mevcut politik kutuplaşmaya mükemmel bir malzeme vererek, sadece ağacı ve çevreyi savunan insanlara saldırılmasına ve hakaret edilmesine yol açan İBB ve iletişim bölümünü kınıyorum."