İBB katlediyor Şahan Gökbakar kıvranıyor! Tepkiler dinmedi!

"İstanbul'da hastalanmış 112 çınar ağacını kesip bunun iletişimini yapmayarak ve mevcut politik kutuplaşmaya mükemmel bir malzeme vererek, sadece ağacı ve çevreyi savunan insanlara saldırılmasına ve hakaret edilmesine yol açan İBB ve iletişim bölümünü kınıyorum."