Züleyha’nın sürpriz hamlesi Hakan’ı köşeye sıkıştırdı!

'Bir Zamanlar Çukurova'nın 128'inci bölümünde, gazetede okudukları ile Mehmet Kara olarak tanıdığı ve evlenmek üzere olduğu kişinin silah kaçakçısı Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenen Züleyha çok öfkelendi. Gazeteyi gösterip hesap sorduğu Hakan'ı hayatından çıkarmaya karar veren Züleyha, Fikret'ten de gerçeği kendisinden gizlediği için hesap sordu.

Züleyha'nın basın toplantısı düzenleyip her şeyi anlatması üzerine Hakan polis tarafından nezarete alındı. Çiftlikteki işleri ele alarak tüm yaşananlara rağmen ayakta olduğunu gösteren Züleyha, savcının devreye girmesiyle Hakan isim benzerliği nedeniyle yanlışlıkla tutuklandığı açıklanarak serbest bırakıldı.

Hakan, Züleyha'yla görüşebilmek için konağın kapısını yıkıp geçti ancak bir türlü onu ikna edemedi. Hakan, Çukurova'ya intikam için geldiğini ancak Züleyha'yla tanıştıktan sonra her şeyin değiştiğini söylese de konaktan hayal kırıklığı içinde ayrıldı.

Hakan'la ilişkisini tamamen koparmak isteyen Züleyha, Fikret'le Hakan'ın şirketteki hisselerini almasını konusunda anlaştı ancak Hakan hisselerini satmayı kabul etmedi. Çolak tüm bu yaşananları Çukurova'daki iktidarını sağlamak için bir fırsat olarak görüp Betül üzerindeki baskısını artırırken, Züleyha'dan sürpriz bir hamle geldi.

Otomobiliyle seyir halindeyken saldırıya uğrayan Hakan, gizemli bir ekip tarafından kaçırıldı. Hakan, yüzündeki maske çıkarıldığında karşısında Züleyha'yı görünce şoke oldu. Hakan'a bir çanta dolusu para teklif eden Züleyha, hisselerini satmasını ve Çukurova'yı terk etmesini istediği Hakan'a silahını doğrultarak bir seçim yapmasını istedi!

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle 24 Mart Perşembe 20:00'de atv'de!