9 yıllık evlilik bitti

Selen Görgüzel
ile Hamdi Alkan
, 2013 yılında dünya evine girmişti. Çift, anlaşmazlıkları çözüme kavuşturamayınca boşanmaya karar verdi. Görgüzel, "9 yıldır beraber ağlayıp beraber güldük. Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik. Çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik. Bugün karı koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda var olacağız" dedi. Görgüzel, eski eşine teşekkür de etti: "Kızıma ve bana kattığın tüm güzellikler için teşekkür ederim. Başarı ve mutluluk daima senin olsun."