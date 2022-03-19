‘Arap dünyasını etkileyecek bir film’

Usta yönetmen Derviş Zaim
'in imzasını taşıyan Flaşbellek adlı filmin, geçtiğimz gün basın gösterimi gerçekleştirildi. 8 Nisan Cuma günü seyirci ile buluşacak olan filmle ilgili konuşan Zaim, "Pandemi vizyon tarihini biraz geciktirdi ama sonunda buluşacağız. Oyuncu kadromuzdan çok memnunum. Arap dünyasının en büyük iki oyuncusu Saleh Bakri (Ahmet), Sara El Debuch (Leyla) filmde rol aldı ve film Arapça çekildi. Suriye savaşıyla ilgili bu denli geniş bir film ilk kez yapıldı. Bu yüzden çok kolay yapılamayacak bir projeyi gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Özellikle Arap oyuncularla çalışmamın sebebi daha inandırıcı olması içindi. Arap dünyasını çok etkileyecek bir film olacak" dedi.
SAVAŞLARA DEĞİNDİ
Ünlü yönetmen konuşmasına Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek devam etti: "Bu savaşların sadece Türkiye'ye etkisi değil, orada yaşananların da işlenmesi gerekir. Flaşbellek böyle bir film. Sinemanın gücünden faydalanan bir film. Bir film her şeyi değiştirmez ama film olmadan da değişmez."