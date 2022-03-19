Güzel oyuncu Ezgi Şenler'den şaşırtan itiraf! "O sahneyi çekerken çiğ tavuk yedim"

Ezgi Şenler, hem güzelliği hem de sempatik tavırlarıyla konuşulan oyunculardan... 3 yaşında bale eğitimi almaya başlayan genç oyuncu, sanatçı bir aileden geliyor. Halaları balerin, kuzenleri çellist olan Şenler'in sanat dünyasına adım atması da şaşırtıcı olmadı. Ünlü güzel, Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde eğitim alırken kendisini dizi setlerinde buldu.
Ankara'dan İstanbul'a oyunculuk yapacağım diye gelen Şenler'in bir anda tüm hayatı değişti. Rol aldığı ilk gençlik dizisiyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran oyuncu, "Kendimi bir anda dizi setinde buldum. Oyunculuk serüvenim böylece başlamış oldu. İnsan işini sevince hobi gibi geliyor. Keyifle yapıyorsun" dedi.
'DÜŞME HUYUM VAR'
Şenler, daha sonra atv ekranında yayınlanan 'Canevim' dizisiyle de adından söz ettiren ünlü bir oyuncu oldu. Son dönemde rol aldığı projelerle genç neslin aranılan oyucusu haline gelen Şenler'in setlerde oldukça ilginç anıları olduğunu öğrendik.
Ünlü oyuncu, samimi, içten, sıcak ve oldukça enerjik biri. Şenler, bu enerjisi sakarlığıyla da birleşince setlerde bazen küçük kazalar yaşadığını söylüyor: "Benim her set günüm aksiyon dolu. Sakar olduğum için sürekli kamera arkasındaki ışık kablolarına takılıp düşme huyum vardır."
Şenler'in en ilginç anısı ise geçtiğimiz yıllarda rol aldığı bir dizi setinde gerçekleşti. Ünlü oyuncu, rol gereği kendisini arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir mekanın mutfağında kavganın içinde buldu. Aşçılarla karşılıklı kavgaya dönüşen çekimlerde bir anda tencereler ve bazı ürünler havada uçuştu. İşte bu sırada Şenler'in yüzüne çiğ tavuk geldi. Ünlü oyuncu, yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Setlerde yaşadığım en ilginç olaydı, o sahneyi çekerken çiğ tavuk yedim, iğrençti. Her yerim çiğ tavuk olmuştu. O sahneyi unutamıyorum."
Gezmeyi ve farklı kültürleri görmeyi çok seven oyuncu, geçtiğimiz yıllarda gittiği bir tatilin de kötü bir anıyla hafızasında yer ettiğini anlatıyor. Keyifle başlayan gezisinin sonunda zor günler geçirdiğini anlatan Şenler, "Çok güzel gezip yeni yerler keşfediyorduk. Ancak akşam yemeğinde zehirlendim. Gezi resmen otel odasında yatarak geçti" diyor.
'SARI RENKTEN NEFRET EDİYORDUM'
Oyuncunun, çocukluk yıllarında yaşadığı ve hayatı boyunca unutamadığı bir olay da var. Küçük yaşlarda geçirdiği bir ameliyatta başından geçenleri anlatan oyuncu, "Küçük bir operasyon geçirmiştim, anestezi için bir balon üfletmişlerdi ve 10'dan geriye saymamı istediler. O balon sarı sarı şişmeye başladı ve ben daha 8 olmadan bayılmıştım. Uyandığımda sarı renginden nefret ediyordum. Yeni yeni sevmeye başladım" diye konuşuyor.