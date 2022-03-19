Güzel oyuncu Ezgi Şenler'den şaşırtan itiraf! "O sahneyi çekerken çiğ tavuk yedim"

Ezgi Şenler, hem güzelliği hem de sempatik tavırlarıyla konuşulan oyunculardan... 3 yaşında bale eğitimi almaya başlayan genç oyuncu, sanatçı bir aileden geliyor. Halaları balerin, kuzenleri çellist olan Şenler'in sanat dünyasına adım atması da şaşırtıcı olmadı. Ünlü güzel, Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde eğitim alırken kendisini dizi setlerinde buldu.

Ankara'dan İstanbul'a oyunculuk yapacağım diye gelen Şenler'in bir anda tüm hayatı değişti. Rol aldığı ilk gençlik dizisiyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran oyuncu, "Kendimi bir anda dizi setinde buldum. Oyunculuk serüvenim böylece başlamış oldu. İnsan işini sevince hobi gibi geliyor. Keyifle yapıyorsun" dedi.