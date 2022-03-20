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Giriş Tarihi: 20.3.2022

Adı Sevgi’nin Elif öğretmeni Gizem Güneş: Fırtınalı aşklar bana göre değil

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Adı Sevgi’nin Elif öğretmeni Gizem Güneş: Fırtınalı aşklar bana göre değil

Adı Sevgi’nin Elif öğretmeni Gizem Güneş, dizide yaşanacak aşktan yola çıkarak ilişkiler hakkında konuştu: “Önlerine hep bir engel ve çatışma çıkıyor. Yaklaşmaya başladıkları her an geri adım atmak zorunda kalıyorlar. Ben ise sakin bir ilişkiden yanayım. Fırtınalı aşklar bana göre değil”

atv ekranlarının yeni dizisi Adı Sevgi, çarpıcı hikayesiyle izleyiciyi derinden etkiledi. Elif öğretmenin öğrencileri için verdiği mücadele herkesin yüreğine dokundu. Dizide idealist Elif öğretmeni güzel oyuncu Gizem Güneş canlandırıyor. Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünden mezun olan, ardından bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra oyunculuk hayalini gerçekleştiren Güneş ile bir araya geldik. Öğrenimini gördüğü mesleği dizide gerçekleştiriyor olmanın heyecanını yaşayan oyuncu, "Öğretmenlik yapıyor olsaydım ben de çocukların dilinden anlayan, onların kalbine dokunabilen Elif gibi olmak isterdim" dedi. Güneş ile yeni rolünü, hakkında merak edilenleri ve ilişkilere bakış açısını konuştuk.
Atv dizisi Adı Sevgi'de bir öğretmeni canlandırmak sizi heyecanlandırıyor mu?
Asıl mesleğim öğretmenlik, daha önce de çalıştığım Koliba Film'den böyle bir projenin teklif edilmesi benim için çok değerli. Öğretmenlik gerçekten kutsal bir meslek, bir öğretmeni canlandırmak büyük bir sorumluluk taşıyor. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Beni dizide en çok etkileyen şey ise; bize verdiği mesajlar ve hissettirdiği sevgi, umut duygusu oldu. Aynı zamanda Elif Türkkan karakterini okuduğumda çok etkilenmiştim. Uzun zamandır güçlü bir kadını canlandırmak istiyordum. Elif de güçlü, idealist, kararlı bir kadın.

ELİF TAM BİR SAVAŞÇI

Öğretmenlik deneyiminiz olmuş muydu?
Bir yıl boyunca Çamlıca Kız Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapmıştım. Öğretmenliği özlediğim oluyordu. Şimdi Elif sayesinde bu özlemimi de giderebiliyorum.
Elif, çocukların hayatına dokunan, idealist bir öğretmen. Eğer öğretmenlik yapıyor olsaydınız Elif gibi olur muydunuz?
Elif farklı bir öğretmen. Çocukların dilinden anlayan, gerektiğinde abla gibi davranabilen, öğrencilerine karşı gerektiğinde otoriter, gerektiğinde samimi biri. Her çocuğu özel buluyor. Hepsinin gözündeki ışığı ve umudu görebiliyor. Öğretmenlik yapıyor olsaydım, ben de Elif gibi bir öğretmen olmak isterdim.



İzleyici sizi bu dizide canlandırdığınız diğer karakterlerden farklı mı görecek?
Evet kesinlikle öyle oldu. Bir önceki karakterlerimden çok daha farklı Elif. Daha olgun, daha kararlı... Tam bir savaşçı. Elif Türkkan karakteriyle beni bambaşka izleyecek seyirci.
Elif aynı zamanda zor ve çatışmalı bir aşk yaşayacak. Sizin için aşk ne ifade ediyor? Siz ilişkinizi daha sakin mi yoksa fırtınalı mı yaşarsınız?
Elif gerçekten de zor bir aşk yaşayacak. Zaten aşk da bir çatışmayla başlıyor. Elif idealleri olan bir kadın. Onun tek derdi öğrencilerinin mutluluğu ve ona en çok ihtiyacı olan Zeynep'i kurtarabilmek. O yüzden aşık olmamalı diye düşünüyor. Bir yandan engel olamadığı duyguları da var tabii... Keza Emir'in de öyle, o yüzden önlerine hep bir engel ve çatışma çıkıyor. Her yaklaşmaya başladıklarında geri adım atmak zorunda kalıyorlar. Ben ise sakin bir ilişkiden yanayım. Fırtınalı aşk bana göre değil. İlişkide huzur benim için çok önemli.



DİZİ FARKINDALIK YARATACAK

Sevdiğim kişiyle içimden konuşurum, demişsiniz. Bunu biraz açar mısınız?
Duygularımı sözlerle pek ifade edemiyorum. Bu çocukluğumdan beri böyleydi. O yüzden sevdiğim insana çok şey söylemek istesem de yapamıyorum. Yüzüne bakıp içimden konuşuyorum. (Gülüyor)
Sizce izleyici dizide en çok neden etkilenecek?
Günümüzde imkanı olmadığı için veya maalesef erken evlendirildikleri için okuyamayan çok kız öğrenci var. Çok başarılı bir öğrenci olan Zeynep de bu kız çocukları gibi evliliğe zorlanıyor ve eğitim imkanı elinden alınmaya çalışılıyor. Bugün bile hâlâ gördüğümüz gerçek ve çarpıcı bir hikaye. Bir zamanlar; 'Kardelenler', 'Baba Bizi Okula Gönder' gibi sosyal sorumluluk projeleri vardı. 'Adı Sevgi' de bu konuda farkındalık yaratacak bir proje olacak.



HAKSIZLIĞA TAHAMMÜL EDEMEM

Elif, dizide öğrencisi Zeynep'in hayatı için mücadele ediyor. Siz de haksızlıklar karşısında tek başınıza da olsa dimdik duranlardan mısınız?
Ben de haksızlıklara tahammül edemem, seyirci kalamam. Ben de olsam Zeynep için mücadele ederdim. Ama Elif kadar korkusuz değilim. Elif öğrencisi için hayatı pahasına savaşacak bir öğretmen. Karşısındaki ne kadar güçlü veya kim olursa olsun umurunda değil, sonuna kadar gider. Onun bu karakterini oluşturan etkileyici bir geçmişi de var tabii ki. O yüzden ben Elif kadar savaşamazdım muhtemelen.
Çekimler sırasında, sette, kuliste yaşadığınız ilginç bir anınız var mı?
Bir sokakta çekim yapıyorduk. Yanımızdan bir okul servisi geçti. İçindeki öğrencilerden bir kız çocuğunun cama vurup bana el salladığını fark ettim. Bir sonraki gün aynı kız oraya gelip bütün gün beni beklemiş. Beni gördüğünde heyecanla benim için çizdiği resimleri hediye etti. Çok değerli bir andı.

DANS ETMEYİ ÇOK SEVİYORUM

Dans etmeyi çok seviyormuşsunuz. Bununla ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?
Dansı ne kadar sevdiğimi size tarif edemem. Bunun için doğmuş gibiyim. Dans ettiğimde kendimi çok iyi hissediyorum. Bazı projelerde yer aldım zaten. Böyle projelerle insanlara dans yönümü göstermeye devam etmek istiyorum.

BİRAZ KIRILGAN BİR YAPIM VAR

Siz nasıl bir çocukluk geçirdiniz?
Ben çok güzel ve mutlu bir çocukluk geçirdim. Aile ortamım huzurluydu. Hep bana destek oldular, sanattan spora birçok eğitimi almamı sağladılar. Çocukluğuma dair kötü bir anımı hatırlamıyorum.
Kırılgan bir duruşunuz var. Bir o kadar da mesafeli gibisiniz. Öyle mi?
Sürekli bunu reddetsem de evet biraz kırılgan bir yapım var sanırım. Bu yüzden de insanlarla hemen samimiyet kurmam, bu da beni mesafeli gösteriyor olabilir. Önce bir tartıp güvenmem gerekiyor. Eğer karşımdakine güvenirsem, sıcakkanlı ve eğlenceli biri olduğumu görebilir.

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Adı Sevgi’nin Elif öğretmeni Gizem Güneş: Fırtınalı aşklar bana göre değil
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