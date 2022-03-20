Adı Sevgi’nin Elif öğretmeni Gizem Güneş: Fırtınalı aşklar bana göre değil

atv
ekranlarının yeni dizisi Adı Sevgi
, çarpıcı hikayesiyle izleyiciyi derinden etkiledi. Elif
öğretmenin öğrencileri için verdiği mücadele herkesin yüreğine dokundu. Dizide idealist Elif öğretmeni güzel oyuncu Gizem Güneş
canlandırıyor. Marmara Üniversitesi
Fransızca Öğretmenliği bölümünden mezun olan, ardından bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra oyunculuk hayalini gerçekleştiren Güneş ile bir araya geldik. Öğrenimini gördüğü mesleği dizide gerçekleştiriyor olmanın heyecanını yaşayan oyuncu, "Öğretmenlik yapıyor olsaydım ben de çocukların dilinden anlayan, onların kalbine dokunabilen Elif gibi olmak isterdim" dedi. Güneş ile yeni rolünü, hakkında merak edilenleri ve ilişkilere bakış açısını konuştuk.
Atv dizisi Adı Sevgi'de bir öğretmeni canlandırmak sizi heyecanlandırıyor mu?
Asıl mesleğim öğretmenlik, daha önce de çalıştığım Koliba Film
'den böyle bir projenin teklif edilmesi benim için çok değerli. Öğretmenlik gerçekten kutsal bir meslek, bir öğretmeni canlandırmak büyük bir sorumluluk taşıyor. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Beni dizide en çok etkileyen şey ise; bize verdiği mesajlar ve hissettirdiği sevgi, umut duygusu oldu. Aynı zamanda Elif Türkkan
karakterini okuduğumda çok etkilenmiştim. Uzun zamandır güçlü bir kadını canlandırmak istiyordum. Elif de güçlü, idealist, kararlı bir kadın.
ELİF TAM BİR SAVAŞÇI
Öğretmenlik deneyiminiz olmuş muydu?
Bir yıl boyunca Çamlıca Kız Anadolu Lisesi
'nde öğretmenlik yapmıştım. Öğretmenliği özlediğim oluyordu. Şimdi Elif sayesinde bu özlemimi de giderebiliyorum.
Elif, çocukların hayatına dokunan, idealist bir öğretmen. Eğer öğretmenlik yapıyor olsaydınız Elif gibi olur muydunuz?
Elif farklı bir öğretmen. Çocukların dilinden anlayan, gerektiğinde abla gibi davranabilen, öğrencilerine karşı gerektiğinde otoriter, gerektiğinde samimi biri. Her çocuğu özel buluyor. Hepsinin gözündeki ışığı ve umudu görebiliyor. Öğretmenlik yapıyor olsaydım, ben de Elif gibi bir öğretmen olmak isterdim.
İzleyici sizi bu dizide canlandırdığınız diğer karakterlerden farklı mı görecek?
Evet kesinlikle öyle oldu. Bir önceki karakterlerimden çok daha farklı Elif. Daha olgun, daha kararlı... Tam bir savaşçı. Elif Türkkan karakteriyle beni bambaşka izleyecek seyirci.
Elif aynı zamanda zor ve çatışmalı bir aşk yaşayacak. Sizin için aşk ne ifade ediyor? Siz ilişkinizi daha sakin mi yoksa fırtınalı mı yaşarsınız?
Elif gerçekten de zor bir aşk yaşayacak. Zaten aşk da bir çatışmayla başlıyor. Elif idealleri olan bir kadın. Onun tek derdi öğrencilerinin mutluluğu ve ona en çok ihtiyacı olan Zeynep'i kurtarabilmek. O yüzden aşık olmamalı diye düşünüyor. Bir yandan engel olamadığı duyguları da var tabii... Keza Emir'in de öyle, o yüzden önlerine hep bir engel ve çatışma çıkıyor. Her yaklaşmaya başladıklarında geri adım atmak zorunda kalıyorlar. Ben ise sakin bir ilişkiden yanayım. Fırtınalı aşk bana göre değil. İlişkide huzur benim için çok önemli.
DİZİ FARKINDALIK YARATACAK
Sevdiğim kişiyle içimden konuşurum, demişsiniz. Bunu biraz açar mısınız?
Duygularımı sözlerle pek ifade edemiyorum. Bu çocukluğumdan beri böyleydi. O yüzden sevdiğim insana çok şey söylemek istesem de yapamıyorum. Yüzüne bakıp içimden konuşuyorum. (Gülüyor)
Sizce izleyici dizide en çok neden etkilenecek?
Günümüzde imkanı olmadığı için veya maalesef erken evlendirildikleri için okuyamayan çok kız öğrenci var. Çok başarılı bir öğrenci olan Zeynep de bu kız çocukları gibi evliliğe zorlanıyor ve eğitim imkanı elinden alınmaya çalışılıyor. Bugün bile hâlâ gördüğümüz gerçek ve çarpıcı bir hikaye. Bir zamanlar; 'Kardelenler', 'Baba Bizi Okula Gönder' gibi sosyal sorumluluk projeleri vardı. 'Adı Sevgi' de bu konuda farkındalık yaratacak bir proje olacak.
HAKSIZLIĞA TAHAMMÜL EDEMEM
Elif, dizide öğrencisi Zeynep'in hayatı için mücadele ediyor. Siz de haksızlıklar karşısında tek başınıza da olsa dimdik duranlardan mısınız?
Ben de haksızlıklara
tahammül edemem,
seyirci kalamam. Ben
de olsam Zeynep için
mücadele ederdim. Ama
Elif kadar korkusuz değilim.
Elif öğrencisi için
hayatı pahasına savaşacak
bir öğretmen. Karşısındaki
ne kadar güçlü
veya kim olursa olsun
umurunda değil, sonuna
kadar gider. Onun bu
karakterini oluşturan
etkileyici bir geçmişi de
var tabii ki. O yüzden
ben Elif kadar savaşamazdım
muhtemelen.
Çekimler sırasında, sette, kuliste yaşadığınız ilginç bir anınız var mı?
Bir sokakta çekim
yapıyorduk. Yanımızdan
bir okul servisi geçti.
İçindeki öğrencilerden
bir kız çocuğunun cama
vurup bana el salladığını
fark ettim. Bir sonraki
gün aynı kız oraya gelip
bütün gün beni beklemiş.
Beni gördüğünde
heyecanla benim için
çizdiği resimleri hediye
etti. Çok değerli bir
andı.
DANS ETMEYİ ÇOK SEVİYORUM
Dans etmeyi çok seviyormuşsunuz. Bununla ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?
Dansı ne kadar sevdiğimi size tarif
edemem. Bunun için doğmuş gibiyim.
Dans ettiğimde kendimi çok iyi hissediyorum.
Bazı projelerde yer aldım
zaten. Böyle projelerle insanlara
dans yönümü göstermeye devam
etmek istiyorum.
BİRAZ KIRILGAN BİR YAPIM VAR
Siz nasıl bir çocukluk geçirdiniz?
Ben çok güzel ve mutlu bir
çocukluk geçirdim. Aile ortamım
huzurluydu. Hep bana destek
oldular, sanattan spora birçok
eğitimi almamı sağladılar. Çocukluğuma
dair kötü bir anımı hatırlamıyorum.
Kırılgan bir duruşunuz var. Bir o kadar da mesafeli gibisiniz. Öyle mi?
Sürekli bunu reddetsem de
evet biraz kırılgan bir yapım var
sanırım. Bu yüzden de insanlarla
hemen samimiyet kurmam, bu da
beni mesafeli gösteriyor olabilir.
Önce bir tartıp güvenmem gerekiyor.
Eğer karşımdakine güvenirsem,
sıcakkanlı ve eğlenceli biri
olduğumu görebilir.