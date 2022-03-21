Ünlü oyuncu Tuba Ünsal’ın namaza başlaması sorun mu?

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın namaza başladığını açıklaması gündem oldu. İşte Ünsal'ın öne çıkan sözleri:
"Dini vecibeleri yerine getirmek için bütüncül bir hayat değişimine giremiyorsam da kendime iyi geleni seçmekte özgürüm."
"Eskiden namaz kıldığımı söylemeye çekinirdim çünkü bizim toplumumuzda din büyük bir tabu ve modernleştirilemez gibi algılanıyor. Hemen hayatınızın geri kalanıyla eleştiriliyorsunuz."
Ve tahmin edeceğiniz gibi Ünsal sosyal medyada linç edildi. Riyakârlıkla suçlandı. "İşleri azalınca namaza başladı" dendi.
Hiç değişmeyeceğiz. Hâlbuki ortada büyütülecek bir olay yok. Normalde bu açıklamalar gündem bile olmamalı.
Siz hiç Hristiyan bir oyuncunun "Artık pazar ayinlerini kaçırmıyorum" dediğinde gündem olduğunu gördünüz mü? Sanki Ünsal farklı, beklenmedik bir şey yapıyor diye linç edilmesi trajikomik!
Bazıları da "Sorun namaz kılması değil, bunu röportajda açıklaması" diyor. Ne var bunda? Bir insan namaza başladığını açıklayamaz mı? "Allah kabul etsin" ya da "Tamam, beni ilgilendirmez" deyip geçer gidersin!
Bir insanın namaz kılıp kılmamasını, kapanmasını, açılmasını, dini görüşünü, başörtüsünü, mini şortunu, giyim tarzı vs. ne zaman tartışmayı bırakacağız? Hep aynı konuları tartışıp, yerimizde sayıyoruz.