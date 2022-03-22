Banderas ile Bürsin aynı sahnede

Özellikle İspanya'da çok sevilen oyuncu Kerem Bürsin, Malaga Film Festivali'nin davetlisi olarak İspanya'nın Malaga şehrine gitti. Bürsin, orada ünlü aktör Antonio Banderas'ın oyununu izledi. Oyun sonrası Banderas, Kerem Bürsin'i sahneye davet edip onunla uzun uzun sohbet etti. Ardından Bürsin'in hesabını Instagram'da takibe alıp paylaşım yaptı. Festivalde büyük ilgi gören Bürsin, dünyaca ünlü İspanyol aktör Javier Bardem'in ağabeyiyle de sohbet etti. Malaga'daki meşhur bir restorana giden oyuncu, diğer ünlü konukların yaptığı gibi fıçılara imzasını attı.n kucağına oturdum. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim, sonra da arkadaşımın kucağına oturdum."