‘Hakim’ yeni tanıtımı ile çok konuşuldu

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan atv'nin yeni dizisi 'Hakim'in ikinci tanıtımı yayınlandı. Ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan dizinin yeni tanıtımı büyük ses getirdi. Erdal Beşikçioğlu
ve Uğur Yücel
ile başlayan tanıtımda, tüm oyuncular ekranda yer aldı. Sosyal medyada çok konuşulan dizi için "Muhteşem bir dizi geliyor. Oyuncu kadrosu çok iyi olmuş.
Heyecanla başlamasını bekliyoruz. Müziğine bayıldık" şeklinde yorumlar yapıldı. Yapımını Limon Yapım'ın yapımcılığını Hayri Aslan
'ın üstlendiği, genel koordinatörlüğünü Akın Topuz
'un yaptığı 'Hakim'in yönetmen koltuğuna Erkan Tunç
ve Süleyman Mert Özdemir
otururken, senaryosunu Yılmaz Şahin
ve Çağla Kızılelma
kaleme alıyor.
GÜÇLÜ HİKAYE İLGİ ÇEKİCİ SENARYO
BAŞROLLERINI Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan
, Yurdaer Okur
ve Uğur Yücel'in paylaştığı, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimlerin de rol aldığı dizi, güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla dikkat çekecek.