Oyuncu Pelin Batu doktor eşine uzaklaştırma aldırdı! Çocuğunun gözü önünde yaşadıkları travma yaşattı!

Ünlü oyuncu, şair ve tarihçi Pelin Batu ile kalp ve damar cerrahı Dr. Macit Bitargil, İtalya'nın başkenti Roma'da 2018 yılında evlendi. Çiftin bir süre sonra çocukları oldu. Geçtiğimiz aylarda ikili arasında anlaşmazlık başladı.
İddiaya göre Cerrah Bitargil, eşi Pekin Batu'ya tehdit ve hakaretler savurmaya ardından şiddet uygulamaya başladı. Bunun üzerine çift,evlerini ayırdı ve ayrı yaşamaya başladı.
KORUMA KARARI ALDIRDI
İkili yaşadıkları kötü günler sonrası çocukları için yeniden bir araya gelmeye karar verdi. Çift geçtiğimiz günlerde buluştuğunda yine iddiaya göre Mecit Bitargil, eşine çocuğunun yanında küfürler etmeye başladı. Ardından darp etmeye çalıştı. Batu, çocuğunun gözleri önünde yaşadığı travma sonrası İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak eşine karşı koruma kararı aldırdı.