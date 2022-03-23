Oyuncu Pelin Batu doktor eşine uzaklaştırma aldırdı! Çocuğunun gözü önünde yaşadıkları travma yaşattı!

Ünlü oyuncu, şair ve tarihçi Pelin Batu ile kalp ve damar cerrahı Dr. Macit Bitargil, İtalya'nın başkenti Roma'da 2018 yılında evlendi. Çiftin bir süre sonra çocukları oldu. Geçtiğimiz aylarda ikili arasında anlaşmazlık başladı.