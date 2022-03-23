Yağmur Tanrısevsin: 9 ay yaşadığım Hatay’dan ayrılmak üzdü

Rol aldığı 'Kalp Yarası
' adlı dizinin sona ermesiyle Hatay
'dan İstanbul
'a dönen Yağmur Tanrısevsin
, Nişantaşı
'ndaydı. Dizi için dokuz aydır yaşadığı Hatay'ı çok sevdiğini belirten oyuncu şunları söyledi: "Güzel bir işti. Yeni geldim İstanbul'a. Planlıydı bitmesi tabii ama yine de üzgünüm, arkadaşlarımla vedalaşmak üzdü, Hatay'ı çok sevdik. Çok güzeldi orada yaşam, tatillerde bile İstanbul'a gelmeden orada vakit geçiriyordum. Yemekleri de çok güzeldi. Bir proje olursa yine giderim."
'TEKRAR AŞK DURUMU YOK'
Yağmur Tanrısevsin ile eski erkek arkadaşı Kerem Bürsin
tekrar sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başladı. İkilinin bu hareketi takipçileri arasında 'Acaba tekrar aralarında aşk başlar mı?' diye merak uyandırdı. Ancak Tanrısevsin, Bürsin
ile arkadaş olduklarını söyleyip, "Tekrar aşk durumu yok" diyerek dedikoduları yalanladı.