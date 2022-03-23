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Giriş Tarihi: 23.3.2022

Yağmur Tanrısevsin: 9 ay yaşadığım Hatay’dan ayrılmak üzdü

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Yağmur Tanrısevsin: 9 ay yaşadığım Hatay’dan ayrılmak üzdü

Yağmur Tanrısevsin ile eski sevgilisi Kerem Bürsin sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başladı. Bunun üzerine ikilinin yeniden bir araya geldiği iddia edildi. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen genç oyuncu, “Tekrar aşk durumu yok, biz Kerem’le arkadaşız” diyerek dedikoduları yalanladı. Kalp Yarası dizisi için 9 aydır Hatay’da olduğunu da anlatan oyuncu, “Orada yaşamak çok güzeldi” dedi

Rol aldığı 'Kalp Yarası' adlı dizinin sona ermesiyle Hatay'dan İstanbul'a dönen Yağmur Tanrısevsin, Nişantaşı'ndaydı. Dizi için dokuz aydır yaşadığı Hatay'ı çok sevdiğini belirten oyuncu şunları söyledi: "Güzel bir işti. Yeni geldim İstanbul'a. Planlıydı bitmesi tabii ama yine de üzgünüm, arkadaşlarımla vedalaşmak üzdü, Hatay'ı çok sevdik. Çok güzeldi orada yaşam, tatillerde bile İstanbul'a gelmeden orada vakit geçiriyordum. Yemekleri de çok güzeldi. Bir proje olursa yine giderim."

'TEKRAR AŞK DURUMU YOK'
Yağmur Tanrısevsin ile eski erkek arkadaşı Kerem Bürsin tekrar sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başladı. İkilinin bu hareketi takipçileri arasında 'Acaba tekrar aralarında aşk başlar mı?' diye merak uyandırdı. Ancak Tanrısevsin, Bürsin ile arkadaş olduklarını söyleyip, "Tekrar aşk durumu yok" diyerek dedikoduları yalanladı.
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Yağmur Tanrısevsin: 9 ay yaşadığım Hatay’dan ayrılmak üzdü
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