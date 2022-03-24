Haberler Günaydın Haberleri Bağlılık Hasan ödüle doymuyor
Giriş Tarihi: 24.3.2022

Bağlılık Hasan ödüle doymuyor

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Bağlılık Hasan ödüle doymuyor
SEMİH Kaplanoğlu'nun yönettiği, Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı 'Bağlılık Hasan'a bir ödül de Çin'den geldi! Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan film, 34. Golden Rooster Ödülleri'nde 'En İyi Film' ödülü aldı.



Başrol oyuncusu Umut Karadağ da 'En İyi Oyuncu' ödülünü kazandı. Golden Rooster Ödülleri, Çin'in en önemli ulusal organizasyonlarından biri sayılıyor.



Katıldığı festivallerden ödüllerle dönen 'Bağlılık Hasan', Hac yolculuğu hakkı elde etmesi ile vicdani ikilemler yaşayan Hasan adlı karakterin hikayesini konu ediniyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bağlılık Hasan ödüle doymuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA