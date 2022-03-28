‘Alişan evdeki yardımcımıza Fenerbahçe diye sesleniyor’

Bir süre önce evliliklerinde yaşadıkları krizi atlatan çiftten Alişan, "Eşiniz ile anı olması için bir klibinizde birlikte kamera karşısına geçmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Benim şarkılarım ayrılık şarkıları olduğu için öyle bir anı olmasın" diye esprili bir yanıt verdi. Varol da "Olmasın tabii, ben de istemem" dedi.

Nazara çok inandığını söyleyen Alişan, "Birbirlerinin ismini yazdırıyorlar ya eşler, Buse de yaptıracaktı, ben yaptırma dedim. Çünkü sonra nazar değiyor. Böyle şeylerin uğursuzluğuna inanıyorum. Çocuklarını yazdır, anneni, babanı, kardeşini özel gününü yazdır ama karı-kocanın ismi yazdırılınca başka şeyler oluyor" dedi.







'BİR SÜRÜ TAKINTIM VAR'

Alişan, "Benim her tarafım takıntı" dediği sırada eşi devreye girip "Maç konusunda da totemleri vardır. Evimizde bir yardımcımız var, 3 senedir bizimle, ona Fenerbahçe diye isim yapıştırdı, öyle de kaldı" diye konuştu.