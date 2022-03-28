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Giriş Tarihi: 28.3.2022 09:06 Son Güncelleme: 28.3.2022 09:21

Süheyl Uygur ile Behzat Uygur’a nazar değdi! 'Süt Kardeşler' Karadeniz turnesinde ölümden döndüler!

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Süheyl Uygur ile Behzat Uygur’a nazar değdi! ’Süt Kardeşler’ Karadeniz turnesinde ölümden döndüler!

Türk Tiyatrosu’nun duayeni Nejat Uygur tarafından tiyatroya uyarlanan ‘Süt Kardeşler’, Süheyl Uygur ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüze uyarlanarak tekrar sahneleniyor. Oyunda Süheyl Uygur ve Behzat Uygur’un yanı sıra Emine Ün, Ömer Yılmaz, Nurten İnan, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm de rol alıyor. Günaydın köşe yazarı İlker Gezici, bugünkü yazısında Süheyl Uygur ile Behzat Uygur’un turne sırasında başına gelenleri kaleme aldı. İşte o yazı…

Süheyl- Behzat Uygur Tiyatrosu, 'Süt Kardeşler' adlı oyunla geçtiğimiz hafta çıktıkları Karadeniz turnesine devam ediyorlar. Merzifon, Samsun, Amasya, Ordu, Rize, Gümüşhane ve Trabzon'dan oluşan turne, renkli görüntülere sahne oluyor.

Gittikleri her yerde kapalı gişe oynayan ekip, salonu dolduran tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Oyun öncesi ve sonrası da halkla bir araya gelerek Karadeniz lezzetlerinin tadına bakmayı ihmal etmeyen Behzat Uygur, eğlenceli görüntülerini sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor.

Ancak turnede küçük kazalar da olmuyor değil. Örneğin, geçen hafta oyuna hazırlık yapılırken dekor devrildi.

O sırada dekorun önündeki koltukta oturan Süheyl Uygur, az daha büyük panonun altında kalıyordu. Kendini son anda kurtaran Uygur, adeta ölümden döndü. Öğrendim ki aynı dekor daha önce yine Behzat Uygur'un üzerine devrilmiş.

Yine yakın zaman önce oyun sırasında bir koltuk kırılmış. Bu kadar ilgi gören ve sevilen Uygur kardeşler bence kurşun döktürsünler, oyuna da nazar dualarıyla çıksınlar. Çok geçmiş olsun.

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Süheyl Uygur ile Behzat Uygur’a nazar değdi! 'Süt Kardeşler' Karadeniz turnesinde ölümden döndüler!
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