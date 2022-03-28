Süheyl Uygur ile Behzat Uygur’a nazar değdi! ’Süt Kardeşler’ Karadeniz turnesinde ölümden döndüler!

Gittikleri her yerde kapalı gişe oynayan ekip, salonu dolduran tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Oyun öncesi ve sonrası da halkla bir araya gelerek Karadeniz lezzetlerinin tadına bakmayı ihmal etmeyen Behzat Uygur, eğlenceli görüntülerini sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor.
O sırada dekorun önündeki koltukta oturan Süheyl Uygur, az daha büyük panonun altında kalıyordu. Kendini son anda kurtaran Uygur, adeta ölümden döndü. Öğrendim ki aynı dekor daha önce yine Behzat Uygur'un üzerine devrilmiş.
Yine yakın zaman önce oyun sırasında bir koltuk kırılmış. Bu kadar ilgi gören ve sevilen Uygur kardeşler bence kurşun döktürsünler, oyuna da nazar dualarıyla çıksınlar. Çok geçmiş olsun.