Ünlü manken Özge Ulusoy’dan olay gönderme! Eski sevgilisi Hacı Sabancı’ya taş attı!

'HAYATINI DÜZGÜN YAŞIYOR'

Özge Ulusoy'un yanıtı şöyleydi "Göz önünde olması gereken, işi bu olan benim. İkimiz de özel hayatımız özel kalsın diye düşünüyoruz ve göze sokmuyoruz. Bu ışıltılı hayatı ben seçtim, o değil.