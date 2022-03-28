Ünlü manken Özge Ulusoy’dan olay gönderme! Eski sevgilisi Hacı Sabancı’ya taş attı!

Uzun süredir Türkiye'nin en önemli demir çelik, enerji ve bankacılık sektörlerinde adları bulunan Çolakoğlu Holding'in veliahtlarından birisi olan Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy'dan olay gönderme.
Takvim'in haberine göre; Çolakoğlu ile aşkını gözlerden uzak yaşayan ünlü modele, "Sevdiğiniz bey neden çok az görünüyor?" sorusu yöneltildi.
Bu camiadan olmayan biri için alışması da kolay değil, tercih etmiyor bazen. Sosyal medya sevmeyen, hayatını düzgün yaşayan, yanındaki kişiden prim kasmaya ihtiyacı olmayan bir erkek...
Bana bunu soracağınıza sürekli göz önünde olmaya çalışan erkeklere 'neden böylesin?' diye sormanız daha mantıklı bence."
Özge Ulusoy, bu cevabıyla kendisiyle birlikte olduğu dönem ve sonrasında Instagram'ı çok aktif kullanan eski sevgilisi Hacı Sabancı'ya taş attı.