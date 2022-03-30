Selami Şahin ve İrem Derici kavgasında flaş gelişme!

'HABERLER GERÇEK DIŞI'

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını hatta abartılı bir şekilde gündemde yer aldığını belirten Selami ve Lider Şahin, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sundukları dilekçeyle haberlerin erişime kaldırılmasını talep etti. Hakimliğe sunulan dilekçede, haberlerin içerisinde Selami Şahin'in açıklama yapmadığını ancak kamuoyuna bu şekilde lanse edildiği belirtildi.

'AİLEM AĞIR HAKARETE UĞRADI HABERLERİ KALDIRIN'

Dilekçenin devamında çıkan haberlerin ardından sosyal medyada Şahin ailesine karşı onlarca ağır hakaret içeren yorumlar yapıldığını, bu durumun ailesini hedefe aldığını bu nedenle söz konusu yüzlerce haberin internet ortamından tezmizlenmesi talep edildi. Hakimlik haberler üzerinde yaptığı incelemenin ardından Selami Şahin ve Lider Şahin'in talebini reddetti.

Selami Şahin ile oğlu Lider Şahin'in eski sevgilisi İrem Derici arasındaki kavga büyüyor! Açıklama gecikmedi