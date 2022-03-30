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Giriş Tarihi: 30.3.2022 16:33 Son Güncelleme: 30.3.2022 16:33

Seren Serengil takipçisini affetmedi! ‘’Gülben tedavisi ol bence’’

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Seren Serengil takipçisini affetmedi! ‘’Gülben tedavisi ol bence’’

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil’e takipçisi tarafından ilginç bir tavsiye yapıldı. Gülben Ergen ile arasındaki gerilimle sık sık gündeme gelen Serengil kendisine sosyal medya üzerinden ‘‘Gülben tedavisi olmanı tavsiye ederim’’ diyen takipçisini savcılığa şikayet etti. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil sosyal medyadan kendisi hakkında yapılan paylaşımları yakından takip ediyor.

Hakaret içerikli paylaşımları savcılığa şikayet eden Serengil, Gülben Ergen ile aralarında gerilime dair yorum yapan takipçisini savcılığa verdi.

''GÜLBEN TEDAVİSİ OL BENCE''

İ.Ö., ünlü sunucuya ''Ukala bir insansın, Oğuzhan Koç ve Gülben Ergen düet yaptı diye bu kadar takıksın. Gülben tedavisi olmanı tavsiye ederim'' şeklinde hakaret içeren yorumda bulundu.

Takipçisinin tavsiyesinden ve hakaretlerinden rahatsız olan Seren Serengil İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına İ.Ö. hakkında hakaret suçunda suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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Seren Serengil takipçisini affetmedi! ‘’Gülben tedavisi ol bence’’
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