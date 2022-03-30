Seren Serengil takipçisini affetmedi! ‘’Gülben tedavisi ol bence’’

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil sosyal medyadan kendisi hakkında yapılan paylaşımları yakından takip ediyor.
Hakaret içerikli paylaşımları savcılığa şikayet eden Serengil, Gülben Ergen ile aralarında gerilime dair yorum yapan takipçisini savcılığa verdi.
''GÜLBEN TEDAVİSİ OL BENCE''
İ.Ö., ünlü sunucuya ''Ukala bir insansın, Oğuzhan Koç ve Gülben Ergen düet yaptı diye bu kadar takıksın. Gülben tedavisi olmanı tavsiye ederim'' şeklinde hakaret içeren yorumda bulundu.
Takipçisinin tavsiyesinden ve hakaretlerinden rahatsız olan Seren Serengil İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına İ.Ö. hakkında hakaret suçunda suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.