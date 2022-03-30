Seren Serengil takipçisini affetmedi! ‘’Gülben tedavisi ol bence’’

''GÜLBEN TEDAVİSİ OL BENCE''

İ.Ö., ünlü sunucuya ''Ukala bir insansın, Oğuzhan Koç ve Gülben Ergen düet yaptı diye bu kadar takıksın. Gülben tedavisi olmanı tavsiye ederim'' şeklinde hakaret içeren yorumda bulundu.