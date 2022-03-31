‘Kenan beni nereye çağırsa giderim’

Geçtiğimiz hafta Londra Uluslararası Film Festivali
'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alan Erhan Yazıcıoğlu
, önceki gün bu yıl ikinci kez düzenlenen 'Favori Lezzetler Ödülleri' törenine katıldı. Elinin lezzetli olduğunu açıklayan sanatçı, "Lahana dolmadan karides güvece kadar hepsini yaparım. Mangalda da üstüme yok" dedi. Gazeteciler, Yazıcıoğlu'na "Kenan İmirzalıoğlu
'nun atv
'deki programı 'Kim Milyoner Olmak İster
'e katılmak ister misiniz?" diye sordu. Yazıcıoğlu, daha önce 'Karadayı
' adlı dizide rol aldığı İmirzalıoğlu'na övgüler yağdırdı: "Neden olmasın, Kenan nereye çağırsa giderim. Mutfağa çağırsa oraya da giderim. Bir gün 'Karadayı'nın setinde yemek yiyoruz. Bir baktı yardımcı oyuncular ellerinde tepsi oturacak yer arıyorlar. 'Kardeşim buraya gelsenize' diyerek yanımıza oturttu. Türkiye'nin star isimlerinden biri bu mütevazılığı ile herkese örnek oldu ve benim de gönlümü kazandı. Burak Özçivit
, Kıvanç Tatlıtuğ
ve Kenan İmirzalıoğlu arasından da Kenan'ı seçerim. Çünkü mesleğe yatırım yapıyor, eğitim alıyor, yanlışlarını düzeltiyor."