Korkunç cinayet planı ortaya çıkmıştı! Her yerde aranan Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’la ilgili flaş gelişme!

Boşanma aşamasındaki eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ve iki ayrı tetikçi tuttuğu öne sürülen Yağmur Sarnıç'ın ilk tetikçi Erdi Sungur'la Düzce'de ormanlık alanda Emre Aşık için mezar yeri baktığı iddia edilmişti. İhbar üzerine 25 Mart 2020'de Sungur ve Sarnıç'ın içinde olduğu araç, Düzce'nin Gülormanı Köyü'nde jandarma görevlilerince durdurulmuş, Sarnıç'a burada jandarmaya direnme ve hakaret suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verilmişti.