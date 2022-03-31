Haberler Günaydın Haberleri Korkunç cinayet planı ortaya çıkmıştı! Her yerde aranan Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’la ilgili flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 31.3.2022 07:00 Son Güncelleme: 31.3.2022 07:21

Korkunç cinayet planı ortaya çıkmıştı! Her yerde aranan Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’la ilgili flaş gelişme!

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Korkunç cinayet planı ortaya çıkmıştı! Her yerde aranan Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’la ilgili flaş gelişme!

Eski futbolcu Emre Aşık'tan olaylı bir şekilde boşanan ve hakkında birçok dava açılan Yağmur Sarnıç cezaevine girdi. Zorlama hapis, kesinleşmiş ve ertelenmiş hapis cezaları bulunan Yağmur Sarnıç yaklaşık iki aydır aranıyordu.

Boşanma aşamasındaki eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ve iki ayrı tetikçi tuttuğu öne sürülen Yağmur Sarnıç'ın ilk tetikçi Erdi Sungur'la Düzce'de ormanlık alanda Emre Aşık için mezar yeri baktığı iddia edilmişti. İhbar üzerine 25 Mart 2020'de Sungur ve Sarnıç'ın içinde olduğu araç, Düzce'nin Gülormanı Köyü'nde jandarma görevlilerince durdurulmuş, Sarnıç'a burada jandarmaya direnme ve hakaret suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verilmişti.

Bu cezası kesinleşen Sarnıç hakkında hükmün açıklanması geri bırakılan başka cezalar da bulunuyor. Bu şekilde ertelenen cezaların da hükmü açıklanıp infaz edileceği belirtiliyor. Emre Aşık'ın korunma kararını ihlal ettiği için Sarnıç hakkında verilen 3 günlük zorlama hapis cezası da bulunuyor.

ADLİYEYE TESLİM OLDU

Yağmur Sarnıç'ın pazartesi sabah Gaziosmanpaşa Adliyesine teslim olduğu öğrenildi. Salı akşamına kadar işlemleri süren Sarnıç'ın, hakkında yakalama kararları olan dosyalardan ifade alındı. Sarnıç, işlemlerin tamamlanmasının ardından Salı günü, üç günlük zorlama hapis kararı doğrultusunda Bakırköy Kadın Cezaevine konuldu.

DAVA YAĞMURU

Yağmur Sarnıç hakkında en son annesi Safure Demir işe birlikte 5 kamu görevlisine hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Hakkında birçok dava ve soruşturma bulunan Sarnıç ayrıca modacı Süleyman Tezcan'a yönelik tehdit, öldürmeye teşebbüs, intihara yönlendirme, işkence, eziyet, hakaret, şantaj, hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi çok sayıda suçlama yöneltilmişti.

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Korkunç cinayet planı ortaya çıkmıştı! Her yerde aranan Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’la ilgili flaş gelişme!
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