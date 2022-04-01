Kızını evlendiren Yaşar Alptekin gözyaşlarına boğuldu! Yaşar Alptekin’in kızı Ayris Alptekin evlendi!

Eski manken Yaşar Alptek'in yönetmen kızı Ayris Alptekin, kendisi gibi yönetmenlik yapan Ahmet Emre Tanyıldız ile Şişli Belediyesi Nikah Salonu'nda dünya evine girdi.
Tek kızını evlendiren eski mankenlerden Yaşar Alptekin, Kızının nikah şahitliğini yaptığında "Allah herkese bu günleri nasip etsin diyerek duygulanıp gözyaşlarını tutamadı.
Türkiye'nin bir zamanlar ünlü mahkenlerinden olan Yaşar Alptekin yaklaşık bir buçuk yıl önce eşi Nilgün Altıner'i kanser hastalığından kaybetti.
Bu evlilikten dünyaya gelen ve tek kızı olan dizi oyunculuğu ve yönetmenlik yapan Ayris Alptekin'i yine yönetmenlik yapan Ahmet Emre Tanyıldız ile dönya evine girdi. Bu iki yönetmen çiftin nikah töreni Şişli Evlendirme Dairesinde gerçekleştirildi.
Nikah öncesi çiftin arkadaşları evlendirme dairesine geldi. Dizi ve filmlerde oynayan birçok sanatçının da katıldığı törende, konukları, gelinin babası eski manken dizi ve film oyuncusu Yaşar Alptekin karşıladı.
Yönetmen çiftin Nikah töreninde Yaşar Alptekin, kızı ve damadına şahitlik yaptı. Tören sonrası konuşma yapmak için mikrofonu alan Yaşar Alptekin "Allah herkese bu günleri yaşatmayı nasip eylesin diyerek duygulanıp gözyaşlarına boğuldu.