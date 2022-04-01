Kızını evlendiren Yaşar Alptekin gözyaşlarına boğuldu! Yaşar Alptekin’in kızı Ayris Alptekin evlendi!

Bu evlilikten dünyaya gelen ve tek kızı olan dizi oyunculuğu ve yönetmenlik yapan Ayris Alptekin'i yine yönetmenlik yapan Ahmet Emre Tanyıldız ile dönya evine girdi. Bu iki yönetmen çiftin nikah töreni Şişli Evlendirme Dairesinde gerçekleştirildi.