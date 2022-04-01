Perşembe’nin galibi ‘Bir Zamanlar Çukurova’

ZÜLEYHA HAKAN'A HESAP SORDU

Züleyha konağın mühürlenmesinin şokunu yaşarken; Hakan, Müjdat ve adamlarını jandarmaya yakalattı ve ardından Kerem Ali'yi ve parayı alarak Fikret'e götürdü. Fikret tüm bunların Hakan'ın bir oyunu olduğunu düşünerek ona çıkışınca ikili işi yumruklaşmaya kadar götürdü. Züleyha da Hakan'a inanmadı ve hesap sordu.