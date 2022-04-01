Perşembe’nin galibi ‘Bir Zamanlar Çukurova’

ZÜLEYHA HAKAN'A HESAP SORDU
Züleyha konağın mühürlenmesinin şokunu yaşarken; Hakan, Müjdat ve adamlarını jandarmaya yakalattı ve ardından Kerem Ali'yi ve parayı alarak Fikret'e götürdü. Fikret tüm bunların Hakan'ın bir oyunu olduğunu düşünerek ona çıkışınca ikili işi yumruklaşmaya kadar götürdü. Züleyha da Hakan'a inanmadı ve hesap sordu.
Bu sırada Gaffur'un ortadan kaybolması Züleyha'yı endişelendirdi. Gaffur bulundu ancak mücevherler çalınmıştı. Mücevherleri ele geçiren Çolak, bu sayede Züleyha'ya karşı bir oyun planladı.
Mücevherlerin ortaya çıkıp borcun ödenmesi ile konak halkı yuvasına dönerken, mücevherleri teslim eden kişinin Çolak'ın adamı Çavuş olması Züleyha'yı şüphelendirdi. Bunun üzerine Züleyha, barışma bahanesiyle buluştuğu Betül'ü konuşturdu ve her şeyi öğrendi. Bununla yetinmeyen Züleyha, sinema daveti düzenledi ve Betül'ün her şeyi itiraf ettiği anları sinema perdesinde herkese izletti!
ZÜLEYHA'YA BÜYÜK ŞOK
Hakan, tüm gerçekleri Züleyha'ya anlatmak üzere özel bir yemek daveti organize etti ancak Züleyha, Hakan'ı dinlemeyi reddetti. Züleyha eve döndüğünde gelen bir telgraf ise tüm dengeleri alt üst etti!
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