‘Will Smith’e yakışmadı’

Atv'deekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' programının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Etiler'de görüntülendi. Eşi Sinem Kobal'la ikinci çocuklarına kavuşmak için gün sayan İmirzalıoğlu heyecanlı olduklarını söyledi. Ünlü sunucu-oyuncu, Oscar ödül töreninde Will Smith'in gecenin sunucusuna tokat atmasıyla ilgili ne düşündüğü sorulunca, "Yakışmadı. Eşi kanser olsa, kemoterapi görüyor olsa anlamaya çalışırım, zor bir süreç sonuçta. Ama şiddetin her türlüsüne karşıyım. Daha farklı tepki gösterilebilirdi. Öyle bir yerde, yakışır bir hareket değildi" dedi.