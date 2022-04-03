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Giriş Tarihi: 3.4.2022 16:41 Son Güncelleme: 3.4.2022 16:51

Ünlü oyuncu Naz Elmas ve Erol Özmandıracı’dan kötü haber! Ayrılık sonrası soluğu Miami’de aldı!

Ünlü oyuncu Naz Elmas ve Erol Özmandıracı’dan kötü haber! Ayrılık sonrası soluğu Miami’de aldı!

Ünlü oyuncu Naz Elmas ile Erol Özmandıracı’dan gelen kötü haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu 39 yaşındaki Naz Elmas kendisinden 16 yaş büyük iş insanı Erol Özmandıracı ile 15 Aralık 2019’da Esma Sultan Yalısı’nda görkemli düğün töreniyle evlenmişti. Özmandıracı çifti evliliklerinde 28’inci ayına girerken geçen hafta boşanma kararı alıp evlerini ayırdı. Karar sonrası Erol Bey Miami’ye tatile gitti.

Oyuncu Naz Elmas (39) kendisinden 16 yaş büyük iş insanı Erol Özmandıracı ile 15 Aralık 2019'da Esma Sultan Yalısı'nda görkemli düğün töreniyle evlenmişti. Özmandıracı çifti evliliklerinde 28'inci ayına girerken geçen hafta boşanma kararı alıp evlerini ayırdı. Karar sonrası Erol Bey Miami'ye tatile gitti.

Posta'nın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde 'Evlilik Hakkında Her Şey' adlı dizinin kadrosuna dahil olan Naz Elmas, eşi Erol Bey ile Ekim 2020 ve Haziran 2021'de iki kez kavga edip ayrılığın eşiğine gelmişti.

Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkarmışlardı. Naz Hanım eşiyle birlikte çekilmiş ve sosyal medyada paylaştığı tüm fotoğrafları sildi.

Miami'ye giden Özmandıracı arkadaşları Ulvi Ergin ve Ari Birol ile tatil yapıyor.

Naz Elmas, Roma tatilinde eşi ile Fontana di Trevi (Aşk Çeşmesi) önünde dilek tutup fotoğraf çektirmişti.

Aşk sarhoşu olan Naz, mutlu günlerinde eşine kalp şeklinde pizza bile yapmıştı.

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Ünlü oyuncu Naz Elmas ve Erol Özmandıracı’dan kötü haber! Ayrılık sonrası soluğu Miami’de aldı!
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