Ünlü oyuncu Naz Elmas ve Erol Özmandıracı’dan kötü haber! Ayrılık sonrası soluğu Miami’de aldı!

Posta'nın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde 'Evlilik Hakkında Her Şey' adlı dizinin kadrosuna dahil olan Naz Elmas, eşi Erol Bey ile Ekim 2020 ve Haziran 2021'de iki kez kavga edip ayrılığın eşiğine gelmişti.