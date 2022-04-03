Ünlü oyuncu Naz Elmas ve Erol Özmandıracı’dan kötü haber! Ayrılık sonrası soluğu Miami’de aldı!

Oyuncu Naz Elmas (39) kendisinden 16 yaş büyük iş insanı Erol Özmandıracı ile 15 Aralık 2019'da Esma Sultan Yalısı'nda görkemli düğün töreniyle evlenmişti. Özmandıracı çifti evliliklerinde 28'inci ayına girerken geçen hafta boşanma kararı alıp evlerini ayırdı. Karar sonrası Erol Bey Miami'ye tatile gitti.
Posta'nın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde 'Evlilik Hakkında Her Şey' adlı dizinin kadrosuna dahil olan Naz Elmas, eşi Erol Bey ile Ekim 2020 ve Haziran 2021'de iki kez kavga edip ayrılığın eşiğine gelmişti.