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Giriş Tarihi: 5.4.2022

Ekrem, Emir ile karşı karşıya geliyor!

Ekrem, Emir ile karşı karşıya geliyor!
ATV'nin sevilen dizisi Adı Sevgi'nin ekrana gelen dördüncü bölümünde yine heyecan doruktaydı! Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in başrolleri paylaştığı dizi, #YalnızYürümeyeceksin etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Olaylar şöyle gelişti: Emir, abisi Ekrem'i evine çağırarak Zeynep ile ailesini kasabadan göndereceğini, Volkan'ı o zaman kendisine teslim edeceğini söyler. Zeynep hastalanır. Ertesi gün okula gidemeyen Elif, Levent'ten yardım ister... Öte yandan Ekrem son bir kez daha Emir ile karşı karşıya gelir; teklifi Zeynep ile ailesini kasabadan gönderecektir ama Emir'den istediği bir şartı vardır...
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Ekrem, Emir ile karşı karşıya geliyor!
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