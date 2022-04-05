Ekrem, Emir ile karşı karşıya geliyor!

ATV'nin sevilen dizisi Adı Sevgi'nin ekrana gelen dördüncü bölümünde yine heyecan doruktaydı! Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in başrolleri paylaştığı dizi, #YalnızYürümeyeceksin etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Olaylar şöyle gelişti: Emir, abisi Ekrem'i evine çağırarak Zeynep ile ailesini kasabadan göndereceğini, Volkan'ı o zaman kendisine teslim edeceğini söyler. Zeynep hastalanır. Ertesi gün okula gidemeyen Elif, Levent'ten yardım ister... Öte yandan Ekrem son bir kez daha Emir ile karşı karşıya gelir; teklifi Zeynep ile ailesini kasabadan gönderecektir ama Emir'den istediği bir şartı vardır...