Oyuncu Ayşe Tolga büyük şok yaşamıştı! Milyonluk mücevheri çalan temizlikçiye dava açtı!

HİZMETLİ SERVET GÖTÜRMÜŞ

Hazırlanan iddianamede, ikametinin kapısında veya penceresinde herhangi bir zorlamanın, ikamette olağan dışı bir karışıklığın olmadığı, ayrıca takı kutularında bazı ziynet eşyalarının da olduğunun tespit edildiği, dolayısıyla bu suçu eve rahatça girip çıkan birisinin işleyebileceği anlatıldı.